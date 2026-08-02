Los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy 2 de agosto: los horóscopos de Mhoni Vidente

El horóscopo de hoy, domingo 2 de agosto, marca el inicio de una nueva etapa para agosto de 2026, con predicciones positivas para la mayoría de los signos del zodiaco. La buena noticia es que Mhoni Vidente compartió sus visiones con importantes mensajes espirituales, revelando cuáles serán los signos más afortunados y bendecidos por el universo durante este periodo.

1. ♈ Aries

La guía del Arcángel Rafael marca un periodo de sanación, protección y equilibrio espiritual. Aunque será importante cuidar la salud, el universo ayudará a resolver problemas y abrir nuevos caminos. Su suerte espiritual estará relacionada con la curación, los nuevos comienzos y la fortaleza interior, según el horóscopo de Mhoni Vidente .

2. ♉ Tauro

La protección del Arcángel Miguel favorece una etapa de renovación personal y crecimiento espiritual. La suerte llegará a través de la transformación de la imagen, los viajes y las experiencias que impulsarán una evolución positiva en todos los aspectos de su vida.

3. ♊ Géminis

El Arcángel Uriel ilumina el camino de Géminis, ayudándolo a tomar mejores decisiones y a rodearse de personas positivas. Su bendición espiritual se manifestará en claridad mental, sabiduría, intuición y evolución personal, permitiéndole avanzar con mayor seguridad.

4. ♋ Cáncer

El Arcángel Gabriel brinda protección mientras Cáncer atraviesa una etapa de crecimiento profesional y estabilidad. La suerte espiritual se reflejará en equilibrio emocional, confianza y fortaleza para avanzar hacia nuevos objetivos.

5. ♌ Leo

Al encontrarse en su temporada, el Sol potencia toda la energía de Leo y el Arcángel Miguel fortalece su confianza. Es uno de los signos con mayor respaldo del universo para manifestar abundancia, éxito y prosperidad, convirtiéndose en uno de los más favorecidos de agosto.

6. ♎ Libra

La presencia del Arcángel Miguel convierte a Libra en uno de los signos con mayor protección espiritual. Además de atraer prosperidad económica, recibirá una guía especial para mantener el equilibrio en el amor, el trabajo y la vida personal.

7. ♐ Sagitario

Sagitario es el signo más bendecido espiritualmente de este periodo. La predicción señala que podría recibir un milagro o una bendición capaz de transformar su vida, acompañado por el Arcángel Metatrón, una figura asociada con la evolución espiritual, el propósito de vida y las grandes transformaciones. Es la señal más poderosa de suerte espiritual de todo el horóscopo.

El horóscopo de hoy para Sagitario, según las predicciones de Mhoni Vidente..|(ESPECIAL/CANVA)

8. ♒ Acuario

La predicción afirma que el universo rodeará a Acuario de energías positivas, favoreciendo cada decisión importante. Aunque no se menciona un arcángel, el respaldo energético del universo lo convierte en uno de los signos con mayor suerte espiritual, impulsando sus proyectos y crecimiento personal.

9. ♓ Piscis

El Arcángel Rafael brinda protección, claridad y fortaleza a Piscis, mientras agosto llega con abundancia y decisiones trascendentales. Su suerte espiritual estará ligada a la intuición, la guía divina, el crecimiento personal y la capacidad de tomar el mejor camino.