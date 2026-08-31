ÚLTIMA HORA: Lancer sufre FUERTE ACCIDENTE y HEMORRAGIA en plena final de MasterChef 24/7

Cuando el reloj marcaba la cuenta regresiva y la tensión se encontraba en su punto más alto en la final de MasterChef 24/7, un desafortunado incidente encendió las alarmas en la estación de trabajo de Lancer.

A solo unos minutos de emplatar y presentar su propuesta gastronómica definitiva ante los jueces, el cocinero sufrió un severo corte en la mano que puso en pausa por unos instantes el ritmo del programa.

El accidente ocurrió mientras Lancer realizaba los últimos cortes de precisión a contra reloj para montar el plato fuerte de su menú. En un descuido provocado por las prisas y el notable el nerviosismo de la prueba, el filo del cuchillo le provocó una profunda cortadura en uno de los dedos, desencadenando una sangrado que encendió las alarmas en MasterChef 24/7, totalmente en vivo.

¡Se cortó! Lancer sufre un aparatoso accidente durante la gran final de MasterChef 24/7

Lancer sufre fuerte cortadura en la final de MasterChef 24/7

De inmediato, el equipo de servicio médico de MasterChef 24/7 ingresó a la cocina más famosa de México para brindarle los primeros auxilios y realizar la curación correspondiente. Mientras el médico atendía la herida Lancer conservaba el temple que lo caracterizó durante toda la temporada del reality.

El incidente dejó al descubierto el nivel de exigencia y la presión extrema a la que están sometidos los finalistas en esta última emisión de la temporada, convirtiendo el desenlace de la competencia en una verdadera prueba de resistencia física y mental.

¿Quién ganó MasterChef 24/7?

Pese al fuerte accidente que sufrió Lancer al cortarse el dedo, esto no impidió que ganara el segundo lugar, solo detrás de la campeona de la temporada y quien se llevó los dos millones de pesos: Claudia. El tercer lugar fue para Ixdit y el cuarto lugar para Flor.