¡Al fin! Ixdit recibe el encuentro más esperado en MasterChef 24/7 este domingo 9 de agosto

La jornada de este domingo 9 de agosto regó de lágrimas de conmoción el set de MasterChef 24/ 7, pues luego de varios días llenos de nostalgia, Ixdit vivió finalmente el momento que tanto había anhelado desde que inició su travesía en la competencia culinaria: el reencuentro presencial con su hijo Santi.

La participante venía de arrastrar un fuerte desgaste anímico desde la semana previa. En aquella ocasión, durante una dinámica de videos familiares, la frustración invadió a la cocinera cuando el video proyectado no pertenecía a su hijo, sino a Emmanuel. Impactada y con el corazón roto por no saber de su pequeño, Ixdit rompió en llanto en pleno programa, dejando ver lo desgastante que resulta la distancia en el aislamiento del programa.

Santi visita a Ixdit en MasterChef 24/7 este domingo 9 de agosto

La recompensa a la espera llegó de la manera más dulce, cuando Claudia Lizaldi le pidió a Ixdit que dejara la estación para subir al Mundo MasterChef. Al llegar, la cocinera se encontró con Santi quien la sorprendió con un hermoso ramo de flores. La escena se transformó de inmediato en una lluvia de abrazos, besos y palabras de aliento que conmovieron tanto a sus compañeros de estación como a los propios jueces.

Santi le aseguró que todo en casa marcha en orden, le transmitió cariñosos saludos de parte de sus seres queridos e incluso le mandó un mensaje de afecto al papá del menor. Antes de despedirse para dejar que ella retomara su lugar en la estación, el niño le dedicó unas palabras que retumbaron en todo el set: "Te amo má, ve con todo".

¿Cuándo acaba MasterChef 24/7?

Este emotivo recarga de energía llega en un momento clave de la competencia, pues el reality culinario entra en su fase definitiva. La gran final de MasterChef 24/7 se transmitirá el próximo domingo 23 de agosto a las 8:00 pm, fecha en la que sabremos si la motivación que Santi le inyectó a Ixdit será suficiente para llevarla a coronarse en el programa.

