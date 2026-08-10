Lista completa del Equipo Rojo de la décima Temporada de Exatlón México

Las playas de República Dominicana vuelven a encenderse con la llegada de la décima temporada de Exatlón Méxica, pues la expectativa entre los fanáticos de la competencia ha alcanzado su punto más alto tras revelarse de forma oficial la alineación de los equipos. En cuanto al team rojo, este grupo reúne a una auténtica constelación de estrellas, conformada por campeones históricos, atletas de alto rendimiento y figuras sumamente queridas por el público.

La escuadra está lista y decidida a dar lo mejor en esta nueva temporada de Exatlón México, apostando por la experiencia, la potencia física y una mentalidad ganadora para dominar cada uno de los circuitos desde el primer día.

¿Quiénes están en el Equipo Rojo de Exatlón México 2026?

El Equipo Rojo saldrá a defender su legado con un plantel profundamente equilibrado en todas sus líneas. En el sector varonil, la escuadra cuenta con el liderazgo de atletas emblemáticos y monarcas de ediciones pasadas que conocen a la perfección la exigencia de las pruebas:

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Pablo Franco

Jerry Lizárraga

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Anaid Torres

Ella Bucio

Montse Mejía

¿Cómo ver en vivo la nueva temporada de Exatlón México?

Para no perderte ningún detalle del desempeño de la escuadra roja y las intensas batallas contra el equipo azul, la transmisión del reality show estará disponible totalmente en vivo a través de la señal principal de Azteca Uno.