MasterChef 24/7 EN VIVO hoy | ver GRATIS en línea la transmisión del domingo de ELIMINACIÓN del 09 de agosto de la edición 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online, gratis y por internet

La competencia en MasterChef 24/7 se encuentra cada vez más cerca de definir a sus mejores cocineros y esta semana estuvo llena de tensión, retos y decisiones importantes. El domingo 2 de agosto, Jazmín se convirtió en la eliminada, luego de enfrentarse a Daniela, Ixdit, Luis y Carmen; aunque Daniela consiguió salvarse gracias al voto del público, los errores de sabor terminaron por dejar fuera a Jazmín.

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Tras esta salida, los cocineros tuvieron que enfrentar una nueva semana de exigentes desafíos. Lancer, ganador del Pin del Chef, tuvo la responsabilidad de formar los equipos para la gala de Beneficios y Castigos del martes, mientras que Daniela obtuvo el poder de elegir a quienes recibirían sabotajes.

La tensión también se hizo presente fuera de los retos, con diferencias entre algunos participantes y momentos que pusieron a prueba sus relaciones dentro de la cocina. Conforme avanzaron los días, los cocineros comenzaron a sentir la presión de acercarse cada vez más al grupo de los mejores.

¿Dónde ver MasterChef 24/7 y a qué hora?

Este domingo 9 de agosto llega una nueva Gala de Eliminación, en la que los participantes buscarán asegurar su lugar entre los mejores 10 de la competencia. La transmisión comienza a las 8:00 PM por Azteca UNO.

También puedes seguir la transmisión y todo el contenido de MasterChef 24/7 a través de las plataformas digitales de TV Azteca.