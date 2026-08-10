Fecha y Hora EXACTA para ver la GRAN FINAL de MasterChef 24/7

Las estaciones de MasterChef 24/7 están al máximo de su capacidad, pues con el top 10 casi listo, el gran final está muy cerca. ¿Quieres saber cuándo termina esta última temporada de la cocina más famosa de México? Aquí te lo contamos.

Este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 , no solo sabremos quién es el cocinero que abandonará el reality, también conoceremos a los participantes que llegarán al selecto grupo de los 10 mejores cocineros de MasterChef 24/7 de esta temporada, y por supuesto, los que se enfrentarán en esta última recta previo a la gran final que se realizará en 21 días.

Eso quiere decir que la esperada gala de clausura de MasterChef 24/7 se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto en punto de las 8:00 pm. Durante esa velada histórica, los finalistas deberán poner a prueba todo lo aprendido a lo largo del certamen, ejecutando propuestas gastronómicas impecables que convenzan al exigente panel de Chefs que los han visto evolucionar.

La cobertura completa podrá disfrutarse totalmente en vivo a través de la señal principal de televisión abierta, así como mediante las plataformas digitales y la aplicación oficial del canal para dispositivos móviles. Prepara el botana y reserva la cita en tu agenda, porque el domingo 23 de agosto sabremos finalmente qué cocinero escribirá su nombre en la historia de la gastronomía televisiva.

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