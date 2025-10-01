El ritual más poderoso de Mhoni Vidente para atraer abundancia y encontrar la suerte en el amor este octubre

Mhoni Vidente reveló un poderoso ritual para atraer la abundancia en todas sus formas, ya sea para quienes desean ganar la lotería, quedar embarazadas o atraer dinero y amor durante el mes de octubre. Aquí te contamos qué necesitas y cómo realizarlo desde tu casa.

A través de su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó que este proceso energético es sencillo y lo más recomendable es hacerlo el miércoles 1 de octubre a plena luz del día, para potenciar sus efectos.

Ritual de Mhoni Vidente para la suerte y el amor en octubre: paso a paso

Para este ritual de abundancia necesitarás artículos fáciles de conseguir en casa o el mercado:

Una copa de vidrio con agua

Un incienso de sándalo, 7 machos o de las 7 potencias

Una manzana verde

Una hoja de papel aluminio

Cerillos de madera

Una veladora de la Divina Providencia (blanca o roja)

Una copa de vidrio vacía

Tequila, ron o mezcal

Canela en polvo

Tu perfume favorito

Loción de 7 machos

Perfume atrayente, de abundancia o pájaro macua

3 billetes: uno de un dólar, otro de 500 pesos y otro de 1,000 pesos (o de la denominación más alta que tengas)

(ESPECIAL/CANVA) Este ritual de la abundancia es para atraer energía positiva en tu hogar.

Cómo realizar el ritual



Toma los tres billetes, rocíalos con los perfumes, frótalos con ambas manos y sujétalos en tus palmas mientras pides en voz baja abundancia y crecimiento. Pásalos por todo tu cuerpo rezando un Padre Nuestro y un Ave María para invocar al Arcángel Miguel y limpiar la energía. Coloca los billetes en la copa con agua. Rocía la manzana con perfumes y frótala por tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Según Mhoni, la fruta absorberá las malas energías. Envuelve la manzana en el papel aluminio y tírala lejos de tu casa al finalizar. En un plato forrado con papel aluminio, coloca la veladora, espolvorea canela en polvo, rocíala con perfumes y pon tequila o ron en la copa vacía. Enciende el incienso rezando otro Padre Nuestro y prende la veladora. Si truena, significa que está eliminando lo negativo del ambiente. Limpia el espacio usado, tira los restos fuera de tu casa y guarda los billetes en tu cartera.

De esta manera, Mhoni Vidente asegura que atraerás la buena suerte y la abundancia en todos tus deseos durante octubre.

Los signos con más suerte en octubre de 2025

Además del ritual, la astrología predice qué signos tendrán suerte este mes sin necesidad de invocaciones. Según la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT, los más favorecidos serán Libra, Leo y Géminis.