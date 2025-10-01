Ferka se emociona con las dinámicas extremas de La Granja VIP: “Nadie se va a salvar”
Nuestra adorada crítica le adelantó a sus seguidores que el reality de TV Azteca está lleno de sorpresas
La crítica de La Granja VIP María Fernanda Quiroz, conocida en la farándula como Ferka, no pudo resistir las ganas de publicar dos breves videos en Instagram para reiterarle a sus fans que no se pueden perder este reality show de TV Azteca por nada del mundo ya que estará repleto de dinámicas nunca antes vistas: ¡entérate!
¿Qué nos adelantó Ferka sobre La Granja VIP?
A través de sus historias de Instagram, plataforma en la que cuenta con 994 mil seguidores, Ferka subió dos pequeñas grabaciones para adelantarle a sus fans que lo que verán en La Granja VIP será simplemente épico:
“Ya estamos a nada de estrenar La Granja y ya me contaron qué es lo que vamos a hacer los críticos, qué se va a hacer a lo largo de la semana, las dinámicas, cómo van a ser las galas de los domingos... estoy muy contenta y con mucha inquietud de ver lo que va a pasar”, adelantó Ferka con una sonrisa de oreja a oreja.
Nuestra adorada conductora de Venga la Alegría lamentó no poder dar más detalles sobre la ola de bombazos que se vienen para La Granja VIP, pero sí dejó claro que el reality marcará un antes y un después en el entretenimiento.
“No saben lo que es este reality, no tienen idea de la jiribilla que hay en este reality… los van a tener así, al filo del asiento”, prometió.
Ferka, quien en una entrevista con TV Azteca recalcó que ella no cree en las “amistades” en La Granja VIP, reiteró en sus redes que en este reality no contarán las alianzas o las estrategias: ¡nadie se salvará de estar en la cuerda floja!
“Me urge, me urge contarles todo el chisme, y lo único que puedo decirles es: ¡pobres de los que entran, pobres porque no van a poder dormir tranquilos! Nadie se va a salvar de estar en la cuerda floja o nominado”, concluyó.
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
Para La Granja VIP, Ferka estará acompañada de Rey Grupero, Lola Cortés, Flor Rubio y Linet Puente en el panel de críticos: ¡no te pierdas el estreno de este alucinante reality show el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO!