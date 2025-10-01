Ferka se emociona con las dinámicas extremas de La Granja VIP: “Nadie se va a salvar”

La crítica de La Granja VIP María Fernanda Quiroz, conocida en la farándula como Ferka , no pudo resistir las ganas de publicar dos breves videos en Instagram para reiterarle a sus fans que no se pueden perder este reality show de TV Azteca por nada del mundo ya que estará repleto de dinámicas nunca antes vistas: ¡entérate!

¿Qué nos adelantó Ferka sobre La Granja VIP?

A través de sus historias de Instagram, plataforma en la que cuenta con 994 mil seguidores, Ferka subió dos pequeñas grabaciones para adelantarle a sus fans que lo que verán en La Granja VIP será simplemente épico :

“Ya estamos a nada de estrenar La Granja y ya me contaron qué es lo que vamos a hacer los críticos, qué se va a hacer a lo largo de la semana, las dinámicas, cómo van a ser las galas de los domingos... estoy muy contenta y con mucha inquietud de ver lo que va a pasar”, adelantó Ferka con una sonrisa de oreja a oreja.

INSTAGRAM/ferk_q INSTAGRAM/ferk_q

Nuestra adorada conductora de Venga la Alegría lamentó no poder dar más detalles sobre la ola de bombazos que se vienen para La Granja VIP , pero sí dejó claro que el reality marcará un antes y un después en el entretenimiento.

“No saben lo que es este reality, no tienen idea de la jiribilla que hay en este reality… los van a tener así, al filo del asiento”, prometió.

Ferka, quien en una entrevista con TV Azteca recalcó que ella no cree en las “amistades” en La Granja VIP , reiteró en sus redes que en este reality no contarán las alianzas o las estrategias: ¡nadie se salvará de estar en la cuerda floja!

“Me urge, me urge contarles todo el chisme, y lo único que puedo decirles es: ¡pobres de los que entran, pobres porque no van a poder dormir tranquilos! Nadie se va a salvar de estar en la cuerda floja o nominado”, concluyó.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Para La Granja VIP, Ferka estará acompañada de Rey Grupero, Lola Cortés, Flor Rubio y Linet Puente en el panel de críticos: ¡no te pierdas el estreno de este alucinante reality show el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO!