Anna Ferro envía mensaje tras ser captada con el ex de Ingrid Coronado: “Así es el amor”

Recientemente, el nombre de Anna Ferro se ha visto envuelto en el humo de la farándula, debido a que se dio a conocer su posible nuevo noviazgo con el ex de Ingrid Coronado. Una situación, que podría generar posibles roces entre Ingrid y Anna, debido a problemas que han ocurrido en el pasado.

Anna Ferro comparte cómo despidió a Fernando de Solar en el mar [VIDEO] Anna Ferro, familiares y amigos esparcieron las cenizas de Fernando del Solar en el mar. Anna nos visitó en el foro para compartirnos esta emotiva experiencia.

Ante dicho rumor, la viuda de Fernando del Solar, publicó en sus redes sociales una contundente imagen que va acompañada de una indirecta. Para que conozcas todo el chisme al respecto, te diremos qué dice la publicación.

¿Qué indirecta envió Anna Ferro a Ingrid Coronado?

Ante el reciente rumor del nuevo noviazgo de Anna Ferro con el ex de Ingrid Coronado, ha causado mucho revuelo en las redes. Ante tal situación, la viuda de Fernando del Solar, comparte una imagen donde la vemos posando frente a la playa, la foto va acompañada del siguiente texto:

“La playa nos enseña que, aunque las olas golpeen una y otra vez, siempre vuelven a empezar con fuerza y belleza. Así es el amor, así es la resiliencia: levantarse, sanar y dejar que el corazón vuelva a brillar”

Mientras que en sus “Historias” de Instagram, publicó una nota en la que se habla del tema de su nueva relación, mencionando que debido a eso su celular no deja de sonar.

Aunque la relación no se ha formalizado por ninguno de los dos, parece a simple vista que se trata de una indirecta a Ingrid, con quien ha tenido ciertas discusiones por temas de la repartición de la herencia de Fernando del Solar.

¿Hay un romance entre Anna Ferro y Charly López?

Hace un par de días se dio a conocer que Anna Ferro podría estar iniciando un nuevo noviazgo con Charly López, quien fue ex de Ingrid Coronado. Todo el rumor empezó cuando a ambos se les vio muy juntos en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común.

La noticia fue anunciada por Emilio Morales, quien estuvo en la misma fiesta, y al ver esto, tuvo el consentimiento de la pareja de anunciar que se encuentran en la fase de citas y de conocerse, por lo que en un futuro podríamos verlos como pareja formalmente ante el ojo público.