Checa todas las promociones por el Día del Café hoy 1 de octubre en México

Cada 1 de octubre se celebra el Día del Café. La fecha fue establecida por la Organización Internacional del Café (OIC) en 2015 y tiene como objetivo hacer homenaje a todos los actores de la cadena productiva, es decir, desde los agricultores hasta los baristas.

La idea del Día Mundial del Café nació para reconocer la importancia económica, social y cultural de esta bebida tan consumida y amada por las personas a lo largo y ancho del mundo. Pero además nació para crear conciencia sobre las condiciones de trabajo de los caficultores y la necesidad de prácticas sostenibles en la producción.

Promociones por el Día del Café este 1 de octubre en México

Con motivo de celebrar a esta bebida, diversas cafeterías de México tienen descuentos y promociones vigentes para ofrecer a sus clientes. Durante todo el miércoles 1 de octubre, las siguientes firmas tendrán a disposición del público estas acciones comerciales, las cuales podrás consultar en las tiendas más importantes del país.

¿Cuánto café consumen los mexicanos?

Según un análisis de Worldpanel by Numerator, el 97% de los hogares mexicanos compra café. El promedio de consumo es de 2.1 kilogramos al año y la frecuencia de compra es de 4 veces anuales.

El café soluble es el más consumido: claramente impulsado por la practicidad de dicho producto. El consumo de esta infusión en México se lleva a cabo principalmente en 2 momentos del día: desayuno y cena. Sin embargo, en la actualidad, un 32% de la población mexicana no la consume. Pero las personas que lo hacen registran una frecuencia de 5 tazas a la semana. Esta cifra está ligeramente por debajo de otros mercados latinoamericanos.