El signo del zodiaco que descubrirá que su pareja le oculta algo este mes
Enfrentará la ‘caída de las máscaras’ este abril. Descubre cómo Urano y Venus se alinean para sacar a la luz ese secreto que tu pareja ha estado guardando.
Libra es el signo del zodiaco que podría descubrir que su pareja le oculta algo en abril de 2026, según los horóscopos del mes. La era de Aries y el cambio a la temporada de Tauro provocan la activación directa del área de relaciones provocando tensión y movimiento.
De acuerdo con las predicciones, a partir de esta semana podrían haber revelaciones que finalmente salen a la luz, pero no todo es malo. El ajuste tendrá la entrada de energías asociadas a Géminis.
¿Cómo descubrirá Libra la traición de su pareja?
Las energías que rodean a Libra provocarán que los secretos salgan a la luz, generando reacciones intensas en las relaciones, debido a que es el signo opuesto a Aries.
Urano impulsará sorpresas inesperadas, mientras que Venus activará la mente, la observación y la comunicación.
En astrología, Urano es el planeta de los "rayos", lo que significa que la verdad no llegará poco a poco, sino de forma súbita e inesperada (un mensaje por error, una llamada a deshoras o una coincidencia extraña).
Sin embargo, la misma energía de Géminis también le dará agilidad mental para negociar o cerrar el ciclo con elegancia.
3 pasos para que Libra recupere su equilibrio emocional
Una vez que pase la prueba de comuincación, ya se acon tu pareja o con un familiar cercano, puedes aplicar una serie de recomendaciones de los horóscopos para que regreses a la estabilidad y el equilibrio que tanto te caracteriza:
- No actúes bajo el impulso de Aries: Aunque la noticia sea explosiva, espera 24 horas antes de confrontar. La energía de Tauro (que es tierra) te ayudará a hablar con bases sólidas y no solo con el corazón roto.
- Activa tu 'Radar Venusino': Venus le dará a Libra una claridad mental inusual. Presta atención a los detalles pequeños y las inconsistencias en el discurso; la verdad estará en lo que no se dice.
- El consejo de Géminis: Usa la comunicación. Si algo sale a la luz, Géminis le pide a Libra que pregunte, que indague y que no se quede con dudas. La palabra será su mejor herramienta de sanación este mes.