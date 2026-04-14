El signo del zodiaco que descubrirá que su pareja le oculta algo este mes

Libra es el signo del zodiaco que podría descubrir que su pareja le oculta algo en abril de 2026, según los horóscopos del mes . La era de Aries y el cambio a la temporada de Tauro provocan la activación directa del área de relaciones provocando tensión y movimiento.

De acuerdo con las predicciones, a partir de esta semana podrían haber revelaciones que finalmente salen a la luz, pero no todo es malo. El ajuste tendrá la entrada de energías asociadas a Géminis .

¿Cómo descubrirá Libra la traición de su pareja?

Las energías que rodean a Libra provocarán que los secretos salgan a la luz, generando reacciones intensas en las relaciones, debido a que es el signo opuesto a Aries.

Libra es el signo con mayor probabilidad de que su pareja le oculta algo.

Urano impulsará sorpresas inesperadas, mientras que Venus activará la mente, la observación y la comunicación.

En astrología, Urano es el planeta de los "rayos", lo que significa que la verdad no llegará poco a poco, sino de forma súbita e inesperada (un mensaje por error, una llamada a deshoras o una coincidencia extraña).

Sin embargo, la misma energía de Géminis también le dará agilidad mental para negociar o cerrar el ciclo con elegancia.

3 pasos para que Libra recupere su equilibrio emocional

Una vez que pase la prueba de comuincación, ya se acon tu pareja o con un familiar cercano, puedes aplicar una serie de recomendaciones de los horóscopos para que regreses a la estabilidad y el equilibrio que tanto te caracteriza: