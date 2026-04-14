El horóscopo chino reveló cuáles signos tendrán riqueza a partir de hoy 14 de abril: deberán superar un obstáculo

El horóscopo chino de la semana, del 14 al 19 de abril de 2026, sorprende por noticias que impactan directamente a algunos animales. De acuerdo con las predicciones, 7 de ellos tienen señales de riqueza y mejora económica, pero deberán superar un obstáculo para obtenerlo provocado por el Caballo de Fuego, que pide intensidad y reacción rápida ¿Cuáles son?

Se trata de la Rata, el Búfalo, el Conejo, la Serpiente, el Caballo, el Mono y el Cerdo. Las visiones de la astróloga Susy Forte para La Nación los coloca como los más afortunados, pero con exigencias en orden, adaptación, inteligencia emocional y superioridad en tensiones .

La Rata, el Búfalo, el Conejo, la Serpiente, el Caballo, el Mono y el Cerdo son los signos animales afortunados de la semana.|(ESPECIAL/GROK AI)

¿Qué retos deben de superar los 7 signos afortunados del horóscopo chino?

RATA : Necesidad de orden, disciplina y paciencia; evitar el idealismo.

: Necesidad de orden, disciplina y paciencia; evitar el idealismo. BÚFALO : Gastos inesperados que pueden desestabilizar; planea las compras importantes.

: Gastos inesperados que pueden desestabilizar; planea las compras importantes. CONEJO : Circunstancias actuarán como factor de resistencia; aprende a soltar

: Circunstancias actuarán como factor de resistencia; aprende a soltar SERPIENTE : Tensiones y necesidad de adaptación a cambios; date un respiro y déjate fluir.

: Tensiones y necesidad de adaptación a cambios; date un respiro y déjate fluir. CABALLO : Desafíos profesionales y sensación de descontrol; busca nuevas perspectivas.

: Desafíos profesionales y sensación de descontrol; busca nuevas perspectivas. MONO : Ansiedad e imprevistos que exigen reacción rápida; date un respiro todos los días.

: Ansiedad e imprevistos que exigen reacción rápida; date un respiro todos los días. CERDO: Obstáculos que requieren estrategia y evitar impulsividad; no tomes decisiones sin meditarlo.

El ritual del 'Sobre Rojo': Cómo desbloquear la energía de la riqueza esta semana

Para asegurar la riqueza y abundancia de la semana, puedes combatir la ansiedad y los retos del Caballo de Fuego con monedas chinas o un billete de alta denominación dentro de un sobre rojo, que te protegerá de los impulsos que te atraparán.

Te decimos cómo hacer el ritual del sobre rojo para la riqueza, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/GROK AI /CANVA)

Ponlo en el sureste de la casa, según recomendaciones de la cultura oriental. Esto ayudará a la prosperidad y prevenir imprevistos. Hazlo hoy martes porque la energía delinicio de la semana sigue activo.

Si funciona el ritual de protección, es posible que puedas aprovechar los beneficios de los próximos meses para los signos animales elegidos como los más afortunados del año 2026: Dragón, Buey, Caballo, Conejo, Mono y Cerdo. El secreto de estas energías es la paciencia.