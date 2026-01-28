Horóscopo de Escorpio para febrero 2026: Estas son las predicciones para tu signo

Febrero de 2026 llega con una energía intensa para las personas de Escorpio , ya que los invita a mirar hacia adentro y replantearse aspectos clave de la vida personal, emocional y profesional. Los cambios no serán superficiales: habrá procesos de cierre, sanación y renacimiento, marcando un punto de inflexión en general.

Con una sensibilidad elevada y una fuerte conexión con sus emociones más profundas, los escorpianos atravesarán un período donde la intuición será su mejor guía. Según la astrología , las situaciones del pasado podrían reaparecer para ser comprendidas desde otra perspectiva, permitiendo soltar viejas cargas para avanzar con mayor liviandad emocional hacia nuevas etapas.

Predicciones para Escorpio en febrero 2026, según la astrología

En el ámbito laboral, febrero será un mes para tomar decisiones estratégicas y redefinir objetivos. Se abre una etapa propicia para cerrar proyectos que ya cumplieron su ciclo. La clave estará en confiar en la propia capacidad de adaptación y en no resistirse a los cambios necesarios.

En el plano afectivo, las relaciones se verán atravesadas por conversaciones profundas y momentos de alta intensidad emocional. Escorpio sentirá la necesidad de mayor honestidad y compromiso, tanto consigo mismo como con los demás. Para quienes estén en pareja, será un tiempo ideal para fortalecer la confianza. Para los solteros, podrían darse encuentros que despierten emociones transformadoras.

La influencia energética de Plutón, la Luna y el eclipse del 17 de febrero de 2026

Plutón, planeta regente de Escorpio, se mantiene como el gran motor de transformación durante febrero, activando procesos internos que invitan a dejar atrás patrones obsoletos. Esta energía favorece la introspección, la sanación emocional y la reconstrucción personal.

La Luna Llena en Acuario el 1 de febrero iluminará temas pendientes, sacando a la superficie verdades que ya no pueden ser ignoradas. En tanto, la Luna Nueva junto con el eclipse de Sol del 17 de febrero marcarán un poderoso inicio de ciclo, ideal para sembrar intenciones de renovación personal y apuntar a la construcción de un futuro más alineado con los deseos reales de los escorpianos.