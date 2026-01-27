Los 5 signos que dominan la última semana de enero y serán bendecidos, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana y advirtió que serán cinco los signos que dominarán con suerte en el amor, el dinero y sus planes de este año, siendo bendecidos casi en su totalidad. Según sus predicciones, hay otros que también cuentan con energía positiva, pero bajo una fuerte advertencia.

En su canal de YouTube, la famosa astróloga cubana señaló a Tauro, Cáncer, Virgo, Libra y Escorpio como los más afortunados de la última semana de enero de 2026 , que abarca del lunes 26 al viernes 31. Esto fue lo que dijo de cada uno:

TAURO : Es el signo más bendecido de la semana . El mensaje es contundente: “semana mágica, todo se te va a dar” . Hay apertura total a la abundancia, la riqueza y la pasión. Aunque se pide cuidar la salud, el balance general es de suerte, prosperidad y oportunidades claras .

: Es el signo . El mensaje es contundente: . Hay apertura total a la abundancia, la riqueza y la pasión. Aunque se pide cuidar la salud, el balance general es de . CÁNCER : Vive un momento de liderazgo y crecimiento integral . El horóscopo lo coloca “arriba”, tomando decisiones, resolviendo pendientes y viendo cómo los problemas se acomodan solos. Es un signo que domina desde la estabilidad y la madurez.

: Vive un momento de . El horóscopo lo coloca “arriba”, tomando decisiones, resolviendo pendientes y viendo cómo los problemas se acomodan solos. Es un signo que VIRGO : Semana altamente productiva. Se habla de rapidez, decisiones acertadas y atracción de trabajo y proyectos que rendirán frutos . No es suerte pasiva, sino bendición a través del esfuerzo bien dirigido.

: Semana altamente productiva. Se habla de rapidez, decisiones acertadas y . No es suerte pasiva, sino bendición a través del esfuerzo bien dirigido. LIBRA : Tiene una de las energías más armónicas: avances personales, suerte en la imagen, estabilidad emocional y romance en alza. Sin grandes conflictos, Libra fluye y se fortalece , lo que lo coloca entre los signos favorecidos.

: Tiene una de las energías más armónicas: avances personales, suerte en la imagen, estabilidad emocional y romance en alza. Sin grandes conflictos, Libra , lo que lo coloca entre los signos favorecidos. ESCORPIO: La abundancia económica y los negocios están de su lado. Se marcan contactos importantes, cambios positivos y oportunidades para emprender. Si actúa, puede dominar el terreno financiero esta semana.

Por otro lado, los signos de Aries, Leo, Sagitario y Piscis tienen un reto que cumplir para poder beneficiarse de la energía positiva de los astros, ya sea por envidias externas, malas energías que quieren sabotearlos o hábitos que no les convienen.

Finalmente, Géminis, Capricornio y Acuario son los 3 signos restantes que deben ir con cautela estos días, pues podría haber problemas de salud, personas tóxicas y conflictos por decisiones apresuradas.

El ritual del amor para comenzar febrero de 2026 con suerte

Si quieres asegurar un mes de febrero con energías renovadas para atraer el amor el 14 de febrero (San Valentín), intenta hacer el ritual con incienso para gritarle al cosmos tu deseo:

Haz el ritual de canela para atraer el amor.|(ESPECIAL/Canva)