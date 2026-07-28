Horóscopo de hoy martes 28 de julio: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 28 de julio de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de julio de 2026

Hoy, martes 28 de julio de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada invita a revisar tus prioridades antes de dar nuevos pasos. El inicio del tránsito retrógrado de Saturno en tu signo favorece una evaluación profunda de tus objetivos y te ayuda a reconocer qué merece realmente tu esfuerzo. Actuar con paciencia fortalecerá tu confianza y permitirá avances más sólidos.

: la jornada invita a revisar tus prioridades antes de dar nuevos pasos. El inicio del tránsito retrógrado de Saturno en tu signo favorece una evaluación profunda de tus objetivos y te ayuda a reconocer qué merece realmente tu esfuerzo. Actuar con paciencia fortalecerá tu confianza y permitirá avances más sólidos. Tauro : el día favorece la consolidación de proyectos que requieren constancia y compromiso. Una conversación con alguien de confianza aportará claridad para resolver un asunto pendiente. Administrar tus recursos con prudencia aumentará tu sensación de estabilidad.

: el día favorece la consolidación de proyectos que requieren constancia y compromiso. Una conversación con alguien de confianza aportará claridad para resolver un asunto pendiente. Administrar tus recursos con prudencia aumentará tu sensación de estabilidad. Géminis : la energía disponible impulsa la comunicación y la búsqueda de soluciones prácticas para desafíos recientes. Escuchar diferentes puntos de vista enriquecerá tus decisiones y abrirá nuevas oportunidades. Un cambio en tu rutina contribuirá a recuperar energía.

: la energía disponible impulsa la comunicación y la búsqueda de soluciones prácticas para desafíos recientes. Escuchar diferentes puntos de vista enriquecerá tus decisiones y abrirá nuevas oportunidades. Un cambio en tu rutina contribuirá a recuperar energía. Cáncer : la jornada pone el foco en aquello que deseas construir a largo plazo. El tránsito retrógrado de Saturno en Aries invita a revisar metas profesionales o personales para fortalecer sus bases. La paciencia será una aliada importante durante este proceso.

: la jornada pone el foco en aquello que deseas construir a largo plazo. El tránsito retrógrado de Saturno en Aries invita a revisar metas profesionales o personales para fortalecer sus bases. La paciencia será una aliada importante durante este proceso. Leo : el día favorece los nuevos aprendizajes y el deseo de ampliar tus horizontes. Una propuesta interesante despertará tu entusiasmo y podría convertirse en una experiencia enriquecedora si actúas con confianza. Compartir tus ideas fortalecerá un vínculo cercano.

: el día favorece los nuevos aprendizajes y el deseo de ampliar tus horizontes. Una propuesta interesante despertará tu entusiasmo y podría convertirse en una experiencia enriquecedora si actúas con confianza. Compartir tus ideas fortalecerá un vínculo cercano. Virgo : la energía disponible invita a transformar hábitos y dejar atrás preocupaciones que ya no tienen sentido. Resolver un asunto pendiente te permitirá recuperar tranquilidad y enfocar tu atención en objetivos que realmente aportan crecimiento.

: la energía disponible invita a transformar hábitos y dejar atrás preocupaciones que ya no tienen sentido. Resolver un asunto pendiente te permitirá recuperar tranquilidad y enfocar tu atención en objetivos que realmente aportan crecimiento. Libra: la jornada pone atención en las relaciones y en la importancia de construir acuerdos duraderos. El inicio del tránsito retrógrado de Saturno en tu signo opuesto complementario favorece la revisión de compromisos y fortalece los vínculos que se basan en el respeto y la confianza mutua.

la jornada pone atención en las relaciones y en la importancia de construir acuerdos duraderos. El inicio del tránsito retrógrado de Saturno en tu signo opuesto complementario favorece la revisión de compromisos y fortalece los vínculos que se basan en el respeto y la confianza mutua. Escorpio : el día favorece la organización y la disciplina para avanzar con mayor eficiencia. Un pequeño ajuste en tus actividades cotidianas mejorará tu rendimiento y te permitirá afrontar nuevos desafíos con mayor equilibrio.

: el día favorece la organización y la disciplina para avanzar con mayor eficiencia. Un pequeño ajuste en tus actividades cotidianas mejorará tu rendimiento y te permitirá afrontar nuevos desafíos con mayor equilibrio. Sagitario : la energía disponible despierta creatividad y entusiasmo para desarrollar proyectos personales. Disfrutar de actividades que te inspiran renovará tu motivación. Una decisión tomada con calma traerá beneficios que se harán visibles con el tiempo.

: la energía disponible despierta creatividad y entusiasmo para desarrollar proyectos personales. Disfrutar de actividades que te inspiran renovará tu motivación. Una decisión tomada con calma traerá beneficios que se harán visibles con el tiempo. Capricornio : la jornada invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a fortalecer aquello que te brinda estabilidad. El inicio del tránsito retrógrado de Saturno en Aries impulsa una revisión de responsabilidades familiares o personales, favoreciendo decisiones más maduras y conscientes.

: la jornada invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a fortalecer aquello que te brinda estabilidad. El inicio del tránsito retrógrado de Saturno en Aries impulsa una revisión de responsabilidades familiares o personales, favoreciendo decisiones más maduras y conscientes. Acuario : el día favorece la comunicación, los acuerdos y el intercambio de ideas. Expresar lo que piensas con serenidad facilitará la resolución de diferencias y abrirá espacio para nuevas oportunidades. La flexibilidad será una fortaleza.

: el día favorece la comunicación, los acuerdos y el intercambio de ideas. Expresar lo que piensas con serenidad facilitará la resolución de diferencias y abrirá espacio para nuevas oportunidades. La flexibilidad será una fortaleza. Piscis: la energía disponible pone el foco en la administración responsable de tus recursos y en la importancia de valorar tus capacidades. Saturno retrógrado en Aries invita a revisar la forma en que construyes tu estabilidad, favoreciendo decisiones prudentes que ofrecerán resultados duraderos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: