MasterChef 24/7: Qué es el punto pomada en la mantequilla y por qué es el favorito de la Chef Lili Cuéllar

La mantequilla es uno de los ingredientes principales en la repostería, ya que forma parte de varias de las recetas más deliciosas para hacer pan, galletas y una infinidad de postres. Es por esto que resulta tan importante saber darle un manejo correcto y conocer los términos en los que se suele usar, como lo es el llamado "punto pomada", del que la Chef Lili Cuéllar es fanática y que ya le enseñó a los cocineros de MasterChef 24/7 en qué consiste.

En términos generales, esta expresión se refiere a cuando la mantequilla está ligeramente más blanda que a temperatura ambiente. Esto con la finalidad de que sea mucho más fácil integrarse en las preparaciones conservando su estado físico y sin tener que recurrir al proceso de derretirla como se hace en algunas ocasiones.

Cómo identificar el punto pomada de la mantequilla, el término que los cocineros aprendieron en MasterChef 24/7

De acuerdo con los dichos de la Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7, para saber si la mantequilla ya está en punto pomada, hay que verificar su textura. Un ejemplo con el que lo comparó fue con los "butter cream" para el cuerpo, que son un tipo de crema muy suave y que prácticamente se deshace al aplicarse sobre la piel.

En el caso del ingrediente, una manera de corroborar que ya está listo para usarse, consiste simplemente en dejarla fuera del refrigerador por horas, procurando que no esté cerca del calor para evitar que se derrita de más. Luego hay que tocarla con un dedo y, si mantiene su forma y se hunde ligeramente sin dejar residuos de grasa, significa que la mantequilla ya está lo suficientemente blanda para el proceso de cremado, según explica Bakestarters.

La Chef Lili Cuéllar le enseñó todo a los cocineros sobre el llamado punto mantequilla|ESPECIAL, Canva

¿Cuáles son las ventajas del punto pomada en la repostería?

Un problema frecuente a la hora de preparar bizcochos o galletas, está en la aplicación incorrecta de la mantequilla, ya que no todas las recetas son aptas para que se use derretida. Así que contrario a lo que podría pensarse, esta no es una forma de ahorrar tiempo y hasta puede alterar los resultados finales.

De modo que una ventaja de tener lista la mantequilla en punto pomada, es que se mezclara con mayor facilidad para adaptarse a las masas. Esto significa que quedará con la consistencia que estés preparando y no muy líquida ni muy endurecida, dos errores en el que la "Maestra del fuego" insiste con los participantes de MasterChef 24/7 para evitar.