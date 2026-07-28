Los signos que son bendecidos por el universo con suerte en el dinero a partir de hoy 28 de julio: los horóscopos de Mhoni Vidente

El horóscopo de hoy , 28 de julio, marca una gran diferencia con el resto de los días de la última semana del mes. Según las predicciones de Mhoni Vidente, cinco signos del zodiaco serán bendecidos por el universo con suerte en el dinero, iniciando una etapa de prosperidad, abundancia y nuevas oportunidades económicas. Estos son los signos más afortunados.

1. ♎ Libra

El universo abre un poderoso portal de prosperidad para Libra a partir de este 28 de julio. Las cartas del tarot anuncian crecimiento profesional, estabilidad económica y reconocimiento por todo el esfuerzo realizado en los últimos meses. Este es el momento ideal para tomar decisiones relacionadas con tu carrera, emprender nuevos proyectos o reorganizar tus finanzas. Si aprovechas la energía astral, podrás liquidar deudas, recuperar el equilibrio económico y comenzar una etapa de mayor abundancia y tranquilidad.

Este es el horóscopo de Libra para hoy, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

2. ♒ Acuario

La energía del Emperador bendice a Acuario con oportunidades económicas inesperadas. A partir del 29 de julio podrías recibir un dinero extra, un pago pendiente o una propuesta laboral que fortalecerá tu estabilidad financiera. El tarot te invita a confiar en tu liderazgo y en tu capacidad para tomar decisiones inteligentes. Evita prestar dinero y enfócate en administrar tus recursos con sabiduría para que la prosperidad continúe creciendo durante las próximas semanas, según el horóscopo semanal .

3. ♌ Leo

La temporada de Leo llega acompañada de una poderosa bendición del universo en el dinero y el trabajo. El 30 de julio será un día de sorpresas positivas, ya que podrías recibir una recompensa económica, un ascenso o una noticia que impulse tu crecimiento profesional. El tarot señala que es tiempo de reinventarte y abrirte a nuevas oportunidades, dejando atrás cualquier resentimiento para permitir que la abundancia fluya plenamente hacia tu vida.

Lee el horóscopo de Leo para hoy, con sus predicciones en el dinero y la suerte.|(ESPECIAL/CANVA)

4. ♑ Capricornio

El As de Oros confirma que Capricornio será uno de los signos más favorecidos por la prosperidad durante esta semana. El 31 de julio será un día perfecto para firmar contratos, iniciar negocios, realizar inversiones o concretar proyectos importantes. Las cartas anuncian estabilidad financiera, crecimiento laboral y la llegada de nuevas oportunidades para incrementar tus ingresos. También es un excelente momento para alejarte de personas negativas y renovar tu energía, atrayendo aún más riqueza y bienestar.

5. ♓ Piscis

La carta del Sol ilumina el camino de Piscis con éxito, reconocimiento y prosperidad económica. El 31 de julio llegarán recompensas por todo el esfuerzo realizado en los últimos meses, permitiéndote avanzar hacia una etapa de mayor estabilidad financiera. El universo te pide confiar plenamente en tus capacidades, ya que tu inteligencia y experiencia serán la clave para abrir nuevas puertas laborales y atraer una abundancia duradera.