El Feng Shui revela en dónde debes colocar la corona de Cristo y cómo te beneficiará

Si eres de las personas que ama las plantas y les gusta decorar el interior con algunos ejemplares que no solo embellezcan tu hogar, la corona de Cristo es una excelente opción. Este ejemplar, según el Feng Shui, ayuda a atraer las buenas energías, pero hay que aprender en dónde colocarla.

Según el Feng Shui, esta planta tiene una fuerte energía de protección, abundancia y bienestar familiar. Solo debes saber cómo cuidarla y a dónde colocarla para atraer la buena suerte a tu vida y que su presencia en el hogar no sea meramente como elemento decorativo.

¿Dónde colocar la corona de Cristo?

De acuerdo a la filosofía del Feng Shui, esta suculenta es mejor colocarla orientada hacia el sur. Esta dirección está asociada a la fama y al reconocimiento, ya que esto va a hacer que las energías se alineen con este punto cardinal.

La corona de Cristo es también una fuente de protección debido a sus características puntiagudas y sus flores vibrantes que atraen nuevas oportunidades. Por eso, es importante saber bien dónde ubicarla, debido a que sus espinas pueden interferir con el flujo adecuado de la energía.

Entonces, para evitar desequilibrios en tu hogar, no es recomendable colocar la corona de Cristo en un dormitorio o áreas con luz baja. Esto es debido a que su potente vibración puede afectar la calidad de sueño y relajación.

Para el Feng Shui, esta planta tiene un poder tan grande que debe ser bien aprovechado para convertir su energía en éxito, riqueza y crecimiento. La abundancia llegará a ti si utilizas los beneficios de la manera adecuada.

¿Por qué tener una corona de Cristo en casa?

La corona de Cristo ayuda a fortalecer el ambiente emocional positivo y a equilibrar las relaciones, según el Feng Shui. Esta planta también favorece la abundancia y el bienestar familiar, además de la creatividad.

Según el Feng Shui, la corona de Cristo está vinculada al fuego y esto estimula la innovación, la creatividad y la expresión artística de los miembros de la familia. Así que si necesitas dar un giro a tu vida y precisas de inspiración para crear nuevas oportunidades, deberías pensar en tener en algún rincón de tu casa.