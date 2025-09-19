¡Orejas y zanahoria en La Granja VIP! 5 secretos de los conejos que no conocías.

Es muy probable que en La Granja VIP, la nueva apuesta de TV Azteca que se convirtió en todo un bombazo viral , celebridades como Jawy Méndez y Kim Shantal tengan que hacerse cargo de uno o más conejos, ¿pero qué secretos encierran estos tiernos animales de largas orejas y por qué son considerados un infaltable de la vida campirana?

¿Qué curiosidades de los conejos dejarán a los granjeros con la boca abierta?

VISTA Y OLFATO ¡CASI! PERFECTOS

Los conejitos son muy curiosos y se ayudan de su excelente sentido del olfato para reconocer todo lo que hay a su alrededor: ¡por eso los vemos moviendo la nariz a cada rato! Por otro lado, estos animales tienen una envidiable visión de casi 360 grados con un defectito: ¡sí pueden ver lo que hay detrás de ellos, pero no lo que tienen justo adelante porque ahí tienen un punto ciego!

SE COMEN SUS HECES... ¡PERO NO TODAS!

Aunque los conejitos son herbívoros y le entran duro a las frutas, las verduras y el pasto, también confirmamos un rumor bastante “cochino” sobre ellos: ¡sí se comen su excremento, pero por una buena razón! De acuerdo con el blog especializado BesFarm, los conejos ingieren una parte de sus heces sólo una vez al día debido a que aún hay algunos nutrientes en ellas... ¡traz!

¡SON MUY INTELIGENTES!

Los conejitos son limpios, cariñosos con sus dueños y muy inteligentes, ya que al igual que los perritos responden a su nombre y, además, son capaces de aprender trucos con el entrenamiento adecuado, por eso los vemos mucho en circos y shows de magia, ¿ brillarán en La Granja VIP ?

¿Y SUS DIENTES?

Tal vez no te hayas dado cuenta, pero los dientes de los conejos nunca... ¡nunca! dejan de crecer y por ello necesitan roer algo constantemente (además de su comida) para mantenerlos bajo control.

FAMILIAS ENORMES

La fertilidad de los conejitos es una de las razones por las que los crían con tanto gusto en las granjas, pues una coneja puede dar a luz de 4 a 12 crías por camada luego de una gestación que sólo dura... ¡30 días! por eso tener una pareja puede resultar todo un desafío, sobre todo cuando no hay espacio.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¿Qué tal, los conejos pueden darle un toque de ternura a La Granja VIP o convertirse en la pesadilla de las celebridades debido a sus travesuras? ¡No te pierdas el estreno de este increíble reality show el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!