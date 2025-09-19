¡Kristal Silva y Alex Garza sí sobrevivirían sin el celular en La Granja VIP! ‘Yo lo aviento’

Kristal Silva y Alex Garza revelaron en exclusiva para TV Azteca que integrarse a La Granja VIP como co-conductoras y trabajar al lado de Adal Ramones las llena de emoción porque es un reto muy interesante... ¿pero qué tal si les hubiera tocado concursar en el reality, podrían sobrevivir en total desconexión, sin celular ni redes sociales? ¡Ellas dijeron que sí... pero quién sabe!

¿Kristal Silva y Alex Garza podrían despegarse del celular en La Granja VIP?

Durante su charla con TV Azteca en donde el cacareo y las risas estuvieron al máximo, Kristal Silva y Alex Garza coincidieron en un punto: aunque suene difícil, ambas estarían dispuestas a sobrevivir sin su teléfono celular en La Granja VIP... ¡de haberles tocado ponerse el overol, harían de todo con tal de ganar el primer lugar!

“Sí, sí podríamos las dos (sobrevivir sin el celular) porque somos bien competitivas, y con tal de llevarme ese premio yo lo quiebro... lo aviento”, expresó Alex Garza bastante segura.

Kristal Silva apoyó a su compañera ya que consideró que el sacrificio sí vale la pena: “Yo también lo haría”, reconoció... ¡nuestra host digital Mallezaa ya adelantó que el premio final es súper jugoso , por lo que la competencia estará muy dura!

En efecto, parte de los sacrificios de La Granja VIP que pondrán a celebridades como Alfredo Adame y Jawy Méndez al límite tienen que ver con una desconexión total: ahí no habrá celulares, computadoras ni Internet, sólo duelos, trabajo y retos individuales a diario que los agotarán... ¡y ni qué decir de dormir en el granero, un duro castigo que sólo es para valientes!

Por estas y muchísimas otras razones, el cacareo en el gallinero de La Granja VIP se pondrá muy intenso: ¡con la energía que irradian las co-conductoras Kristal Silva y Alex Garza, seguramente esta experiencia resultará increíble y por eso no te la puedes perder!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?