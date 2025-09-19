Esta es la razón por la que al dormir debes cerrar la puerta, según el Feng Shui

Para el Feng Shui hay muchos detalles que se deben tener en cuenta para el flujo de la energía. Es por esto que se debe prestar atención a la disposición de las cosas, los colores y los objetos sobre todo si se trata de la habitación.

El dormitorio es un sitio donde se busca el bienestar general, energía y salud. Ante esto, es que todo tiene que estar bien pensado y la puerta de la habitación juega un rol fundamental.

Para el Feng Shui, la puerta del dormitorio es el portal principal por el cual ingresa la energía vital que en esta práctica milenaria recibe el nombre de Chi. Su posición influye en el descanso, en las oportunidades y en la conexión con el mundo exterior.

¿Por qué el Feng Shui recomienda dormir con la puerta cerrada?

El Feng Shui, tiene una regla muy importante que se relaciona con la posición del mando de la cama. Esta debe estar ubicada de manera que puedas ver la puerta, pero no en línea directa. Así se podrá experimentar una sensación de seguridad y control que contribuye a un descanso profundo y reparador.

Si tienes la cama ubicada en línea directa con la puerta, pues la energía que se siente es intensa y genera intranquilidad.

educating y’all on the principles of feng shui “風水” because these nyc apartment layouts are testing my spiritual peace pic.twitter.com/4LZCMbyqbn — celine 🍓 (@celinekeomany) January 13, 2025

Volviendo al tema de la puerta, tenemos que mencionar que se debe abrir completamente sin obstrucciones, ya que un bloqueo es interpretado como bloquear las nuevas oportunidades y la energía que ingresa en tu vida.