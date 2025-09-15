El ritual con una moneda para multiplicar el dinero en tu hogar, según el Feng Shui

El dinero forma parte muy importante de la vida de las personas y es por eso que se ofrece nuestro esfuerzo diario al trabajar. En este marco, algunas se acercan al Feng ShuiFeng Shui por ser una creencia que profesa la búsqueda del bienestar y de la multiplicación del dinero, ya sea con determinados rituales o cambios en nuestro entorno.

El Feng Shui es una filosofía de origen chino que llega más de 3000 años compartiendo instrucciones con las que, afirma, se puede lograr la armonía dentro del hogar. Para esta creencia, esa armonía es fundamental para que las energías fluyan y traigan consigo buenas noticias.

Energías y Feng Shui

La filosofía del Feng Shui propone una serie de modificaciones dentro de nuestro hogar u oficina con el fin de garantizar el ingreso de las energías positivas del universo. La búsqueda de la armonía permite que esa energía fluya dentro de los lugares que habitamos, según esta creencia.

La ubicación de los muebles, determinados elementos decorativos y tips de orden y limpieza, forman parte de las guías que el Feng Shui comparte con sus seguidores. Esa armonía y energía, explica, es lo que permite la llegada de bienestar y abundancia.

Ritual con moneda

Dentro de las propuestas que el Feng Shui realiza a sus adeptos, esta creencia propone un ritual que se realiza con una o varias monedas. Lo ideal, precisa, es que sean monedas chinas que deben atarse con un hilo de color rojo.

El Feng Shui propone utilizar estas monedas como un amuleto por lo que se puede llevar en un bolso, mochila o billetera que usemos habitualmente. Este ritual abrirá camino a que el dinero rinda mucho más en nuestras manos y que su llegada a nuestro hogar sea más fácil.