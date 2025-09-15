Conoce las otras funciones del modo avión que son muy prácticas

Los dispositivos móviles ya cuentan con diferentes funciones que se vuelven muy útiles para los usuarios; sin embargo, muy pocos saben utilizarlos en su totalidad, una de las funciones más usadas es el modo avión. Esta consiste en asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad durante los vuelos comerciales.

Aunque, lo que pocas personas saben, es que existen otras funciones que se le puede dar al modo avión, algunos expertos han detallado que se puede aprovechar de otra manera tanto la eficiencia energética como la seguridad y la conectividad.

¡Que se regrese! El hermano de Cristian debería volver a Estados Unidos TV Azteca [VIDEO] El hermano de Cristian los culpa de su fracaso, pero irse a los Estados Unidos es un volado y él lo perdió; lo mejor sería que regrese a Estados Unidos.

¿Cuáles son las otras funciones del modo avión?

Por tal razón, en esta ocasión te diremos qué otros beneficios te puede dar el modo avión. Uno de estos es el ahorro de batería mediante la desconexión total, es decir que cuando se tiene esta función activada, la carga de batería se puede optimizar.

Cuando el modo avión está activado, se deshabilitan temporalmente todas las conexiones inalámbricas, incluidas las señales móviles, WiFi y Bluetooth, esto al final resulta en que se reduce el consumo de batería.

Algunos expertos en el tema, han asegurado que activar el modo avión antes de conectar el cable de carga puede reducir el tiempo necesario para cargar la batería.

Otra función es el reinicio de red para solucionar problemas de señal, en muchas ocasiones los usuarios piensan que no hay buena cobertura, pero esto se puede solucionar activando el modo avión, es decir si solo se activa por unos segundos y se desactiva de nuevo el teléfono reinicia todas sus conexiones con las antenas cercanas y selecciona la red con mejor cobertura disponible.

Privacidad mejorada en espacios y WiFi público, en muchas ocasiones algunas redes que se encuentran abiertas son detectadas por los dispositivos, lo que resulta en algo peligroso.

Al activar el modo avión se interrumpe toda transferencia de datos y se impide la conexión a redes abiertas que podrían ser vulnerables a que se rompa con la seguridad.

