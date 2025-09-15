Mamá se queja de un show infantil en Monterrey y se hace viral

Cuando los padres deciden organizarle a su pequeño una fiesta, una de las etapas que tiene mayor peso o importancia es el show que se le llevará. Tradicionalmente, el show infantil de la fiesta se realiza con el personaje favorito del cumpleañero o para que los invitados realicen actividades y concursos.

Sin embargo, es muy cierto que en el mercado existen todo tipo de ofertas por lo que la decisión final es algo importante. Recientemente, una madre de Monterrey causó revuelo en redes sociales al exponer su caso, pues reveló que el show no fue nada de lo que esperaban.

¿Por qué la mamá se quejó del show infantil?

Por medio de sus redes sociales, Arely Machado compartió su lamentable experiencia con el servicio que recibió. De acuerdo con sus palabras fue el pasado 6 de septiembre, cuando se realizó la fiesta infantil, por lo que ella contrató 40 minutos con dos botargas, un animador, concursos y dinámicas por un costo total de $2,800 pesos.

Las cosas se comenzaron a intensificar cuando las personas que serían las encargadas de dar el show, llegaron al lugar, sin el vestuario correspondiente y pidiendo la liquidación del show; sin embargo, decidió no cancelarlo, porque su hijo ya los había visto y lo que menos quería era decepcionarlo.

Pensé en darles una oportunidad… ya no podía conseguir otro show en 30 minutos y no iba a dejar a mi hijo sin espectáculo

Aunque decidió dar una oportunidad, la mujer reveló que la botarga de ‘Iron Man’ tuvo muchos conflictos, pues se le caía la ropa constantemente, mientras que ‘Hulk’ no llevaba máscara, solo la cara pintada de verde. También, detalló que nunca cumplieron con lo que habían acordado.

Ante la decepción de esta situación, la mujer decidió contestar a la empresa con el fin de que se le hiciera un cierto porcentaje de reembolso, aunque la respuesta de los encargados del show fue que sí se realizó todo.

Finalmente, compartió a todo su público que no se dejen engañar, pues a ella la convencieron con promocionales que no correspondían a lo que realizaban.

