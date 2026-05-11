Los signos que recibirán una sorpresa en el amor del 11 al 13 de mayo por la Luna en Piscis

La segunda semana astrológica de mayo de 2026 comienza con una de las energías más sensibles y románticas del mes: el tránsito de la Luna en Piscis. El mismo está activo desde la noche del domingo 10 de mayo y seguirá vigente hasta los primeros minutos del miércoles 13 de mayo.

Esta influencia abre la puerta a encuentros especiales, reconciliaciones, confesiones inesperadas y momentos de profunda conexión emocional. En astrología, Piscis es el signo de la empatía, la intuición, la sensibilidad y los vínculos que nacen desde el alma.

Con la Luna transitando esta casa zodiacal, muchas personas pueden experimentar emociones más intensas, sueños reveladores y situaciones que despierten ilusiones o sentimientos que parecían dormidos. Algunos signos serán especialmente favorecidos por esta vibración positiva.

Luna en Piscis: ¿Qué signos recibirán una sorpresa en el amor del 11 al 13 de mayo 2026?

Tauro : una declaración o gesto inesperado cambiará tu perspectiva. Alguien puede acercarse con más claridad emocional o demostrar interés de una forma que no imaginabas. También es un tránsito favorable para fortalecer vínculos existentes.

: una declaración o gesto inesperado cambiará tu perspectiva. Alguien puede acercarse con más claridad emocional o demostrar interés de una forma que no imaginabas. También es un tránsito favorable para fortalecer vínculos existentes. Cáncer : conexión emocional profunda y nuevas oportunidades afectivas. Podrías vivir una conversación sincera o un encuentro que te haga sentir seguridad emocional. Si estás en pareja, la complicidad crece.

: conexión emocional profunda y nuevas oportunidades afectivas. Podrías vivir una conversación sincera o un encuentro que te haga sentir seguridad emocional. Si estás en pareja, la complicidad crece. Virgo : movimientos inesperados en relaciones importantes. Personas del pasado podrían reaparecer o alguien cercano mostrar sentimientos que había guardado. La clave estará en escuchar tu intuición.

: movimientos inesperados en relaciones importantes. Personas del pasado podrían reaparecer o alguien cercano mostrar sentimientos que había guardado. La clave estará en escuchar tu intuición. Escorpio : intensidad, magnetismo y atracción. Este tránsito activa tu lado más emocional y puede acercarte a experiencias románticas muy significativas. También favorece reconciliaciones.

: intensidad, magnetismo y atracción. Este tránsito activa tu lado más emocional y puede acercarte a experiencias románticas muy significativas. También favorece reconciliaciones. Capricornio : palabras que llegan al corazón. Una conversación pendiente puede transformar una relación o abrir una nueva posibilidad sentimental.

: palabras que llegan al corazón. Una conversación pendiente puede transformar una relación o abrir una nueva posibilidad sentimental. Piscis: uno de los grandes protagonistas del tránsito. La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, sensibilidad y capacidad de atraer personas con intereses genuinos. Los encuentros inesperados pueden marcar un antes y un después.

Influencia de la Luna en Piscis: ¿Cuál es la energía cósmica disponible del 11 al 13 de mayo?

El tránsito de la Luna en Piscis de mayo de 2026, activo desde la noche del domingo y hasta los primeros minutos del miércoles 13 de mayo, trae una energía de romanticismo, intuición, conexión emocional y apertura del corazón. La casa pisciana es de agua y se asocia a la sensibilidad, la espiritualidad, la imaginación y la entrega emocional.

Cuando la Luna pasa por esta casa zodiacal, las emociones se vuelven más profundas y la necesidad de conectar desde la autenticidad gana protagonismo. Durante estos días se potencian las conversaciones sinceras, los acercamientos emocionales, los gestos espontáneos de cariño y los encuentros que parecen tener un significado especial.

También es una etapa ideal para sanar heridas afectivas, perdonar o abrirse a nuevas experiencias sentimentales. A nivel energético, la Luna en Piscis también intensifica la intuición. Muchas respuestas pueden llegar a través de señales, sueños o sensaciones internas difíciles de explicar racionalmente.

En definitiva, este tránsito lunar invita a bajar las defensas emocionales y permitir que los sentimientos fluyan. Lo que ocurra entre el 11 y el 13 de mayo puede despertar emociones profundas y abrir una etapa mucho más auténtica en el plano afectivo.