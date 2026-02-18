Los 5 signos del Zodiaco que es más probable que te humillen en una pelea: cuidado con ellos

En el zodiaco, existen signos que son fuertes por naturaleza , pero hay 5 en especial que son tan seguros y buenos defendiéndose en discusiones que podrían humillarte si te enfrentas a ellos, no necesariamente porque sean agresivos, sino porque combinan la inteligencia emocional con una lengua afilada.

De acuerdo con la astrología, los Aries, Escorpio, Leo, Géminis y Capricornio tienden a ser fuertes. Pero, ¿por qué?, ¿cuáles son sus características principales?

ARIES : Es un signo que está gobernado por la energía de acción. No tiene miedo de nada ni de nadie. Es directo, frontal, rápido para reaccionar y no piensa demasiado antes de responder, así que te dirá todo sin un filtro . Tiene una seguridad que incluso, cuando no tenga la razón, te hará pensar que sí.

Entonces, ¿cuáles son los signos que menos saben pelear?

En cambio, hay signos que simplemente no se les da estar en situaciones de estrés, como las peleas. Son 5 los menos indicados para una disolución: