Los 5 signos del Zodiaco que es más probable que te humillen en una pelea: cuidado con ellos
No necesariamente son así porque sean agresivos, sino porque combinan inteligencia emocional con una lengua superafilada.
En el zodiaco, existen signos que son fuertes por naturaleza, pero hay 5 en especial que son tan seguros y buenos defendiéndose en discusiones que podrían humillarte si te enfrentas a ellos, no necesariamente porque sean agresivos, sino porque combinan la inteligencia emocional con una lengua afilada.
De acuerdo con la astrología, los Aries, Escorpio, Leo, Géminis y Capricornio tienden a ser fuertes. Pero, ¿por qué?, ¿cuáles son sus características principales?
- ARIES: Es un signo que está gobernado por la energía de acción. No tiene miedo de nada ni de nadie. Es directo, frontal, rápido para reaccionar y no piensa demasiado antes de responder, así que te dirá todo sin un filtro. Tiene una seguridad que incluso, cuando no tenga la razón, te hará pensar que sí.
- ESCORPIO: Suelen ser personas tranquilas y silenciosas que observan, analizan y guardan la información, pero luego la sueltan en el momento exacto, donde más duele. No necesitan gritar porque su intensidad impone.
- LEO: Es un signo orgulloso y con presencia dominante. Su naturaleza le da la seguridad que termina intimidando a los demás. Maneja muy bien el lenguaje y la postura corporal. Si se siente atacado, responde con elegancia y, a veces, con fuego.
- GÉMINIS: Es un signo maestro en las palabras y la comunicación. Reacciona rápido mentalmente, es irónico, sarcástico y creativo, los elementos ideales para atacar con sutileza. Puede desarmarte con argumentos o con humor ácido. Cuidado.
- CAPRICORNIO: Son personas frías, calculadoras y firmes en lo que dicen. No se alteran fácilmente en las discusiones, usan hechos y la lógica en sus argumentos, pero lo realmente fuerte es su tono serio que puede hacer que te sientas pequeño.
Entonces, ¿cuáles son los signos que menos saben pelear?
En cambio, hay signos que simplemente no se les da estar en situaciones de estrés, como las peleas. Son 5 los menos indicados para una disolución:
- PISCIS: Es un signo sensible a las emociones. Se toman todo muy personal, pueden llorar o bloquearse en plena discusión. Prefieren escapar antes de confrontar a alguien.
- LIBRA: Es un signo que prefiere la armonía antes de meterse en problemas. Evita el conflicto a toda costa, le cuesta tomar una postura firme y puede contradecirse para no incomodar a otros.
- CÁNCER: Es muy protector, emocional y se hiere fácilmente. Puede volverse pasivo-agresivo, pero no es suficiente para enfrentarse a otros signos más fuertes. Guarda mucho resentimiento.
- TAURO: Es muy paciente, pero no por mucho tiempo. Prefiere evitar las discusiones, no responde rápido y, cuando se enoja, se cierra por completo hasta hacerse terco.
- VIRGO: Son personas analíticas, pero no siempre son fuertes en confrontaciones emocionales. Critica al inicio, pero no se mete más a las discusiones porque le incomodan. Ni siquiera se molesta en argumentar aunque tenga razón; prefiere mantenerse en silencio porque se pone nervioso con facilidad.