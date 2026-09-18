Horóscopo Chino: 3 signos con éxito del 18 al 22 de septiembre
Conoce cuáles son los 3 signos del zodíaco oriental que tendrán mucho éxito durante el fin de semana del 18 al 22 de septiembre, según el horóscopo chino
La astrología oriental despliega sus hilos energéticos para marcar un periodo de profunda transformación, abundancia y consolidación con las predicciones del horóscopo chino.
Entre el viernes 18 y el martes 22 de septiembre, el cosmos activa configuraciones muy favorables gracias a la regencia mensual y las combinaciones de los troncos celestes, abriendo un canal directo hacia la prosperidad material y el reconocimiento profesional.
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¿Cuál es el mensaje del horóscopo chino para el fin de semana?
Durante estos días, la energía del Metal y la Tierra se alinean para premiar la constancia, la claridad de objetivos a ciertos animales del zodíaco a dar saltos cuánticos en sus proyectos de vida.
El mensaje general del universo para este periodo es contundente: actúa con total seguridad y no postergues las decisiones importantes, ya que la fortuna favorece a los que asumen riesgos calculados con valentía.
Las vibraciones astrales de este fin de semana y principios de la próxima semana facilitarán las firmas de contratos, la resolución de deudas atrasadas y los reencuentros amorosos cargados de estabilidad.
Los 3 signos del horóscopo chino que alcanzarán el éxito del 18 al 22 de septiembre
- El Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024)
Éxito profesional y financiero: Tu magnetismo estará por las nubes; recibirás una propuesta de negocios o un ascenso laboral que estabas esperando desde hace meses.
Números de la suerte: Tus aliados energéticos para estos días son el 08, 17 y 26.
- La Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025)
Claridad mental y de inversiones: La energía del cosmos te dota de una intuición infalible para detectar fraudes y elegir la inversión perfecta; un dinero estancado finalmente fluye.
Números de la suerte: Tus aliados energéticos para estos días son el 03, 12 y 30.
- El Buey o Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021)
Reconocimiento y estabilidad emocional: Tu impecable ética de trabajo da frutos y tus superiores validarán tus esfuerzos; en el amor, se consolidan acuerdos clave de pareja.
Números de la suerte: Tus aliados energéticos para estos días son el 05, 14 y 23.