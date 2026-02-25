Horóscopo chino: 4 signos que serán castigados por el universo con mala suerte en marzo

El horóscopo chino determina cómo le irá a cada uno de los signos animales durante las temporadas. Con la llegada de la era del Caballo de Fuego, animal del Año Nuevo Chino 2026, algunas personas tendrán grandes cambios en sus energías y podrían ser castigadas por el universo con mala suerte.

Según esta creencia oriental, son 4 los signos que no están fluyendo con las energías del cosmo, con problemas energéticos , especialmente relacionados con el desgaste y conflicto con el caballo. Esto dicen las predicciones:

BÚFALO : suele chocar energéticamente con el Caballo. Mientras uno es disciplinado, metódico y conservador, el otro es impulsivo y veloz. Habrá obstáculos laborales inesperados, retrasos en proyectos, tensiones con figuras de autoridad y sensación de desgaste físico y emocional.

: suele chocar energéticamente con el Caballo. Mientras uno es disciplinado, metódico y conservador, el otro es impulsivo y veloz. Habrá obstáculos laborales inesperados, retrasos en proyectos, tensiones con figuras de autoridad y sensación de desgaste físico y emocional. GALLO : es perfeccionista y estratégico, pero marzo 2026 trae energía de improvisación y movimiento. Esto puede descolocarlo. Habrá malentendidos en el trabajo, conflictos por críticas o comentarios impulsivos, así como problemas financieros por decisiones apresuradas.

: es perfeccionista y estratégico, pero marzo 2026 trae energía de improvisación y movimiento. Esto puede descolocarlo. Habrá malentendidos en el trabajo, conflictos por críticas o comentarios impulsivos, así como problemas financieros por decisiones apresuradas. SERPIENTE : aunque es inteligente y calculadora, marzo puede exponer asuntos ocultos o decisiones pasadas mal resueltas. Tendrá revelaciones incómodas, tensiones sentimentales y traiciones o decepciones.

: aunque es inteligente y calculadora, marzo puede exponer asuntos ocultos o decisiones pasadas mal resueltas. Tendrá revelaciones incómodas, tensiones sentimentales y traiciones o decepciones. CABRA: es sensible y emocional. En un mes de energía fuerte y acelerada puede sentirse abrumada. Puede sentir inseguridad, cambios de humor, problemas económicos menores, sensación de falta de poyo y todo lo verá como dudas y ansiedad.

Estos signos animales tienen advertencias en marzo, según el horóscopo chino.|Grok AI

Si bien desde la perspectiva de la cultura oriental no todo es caos, la “mala suerte” suele traducirse en energías de choque, pruebas kármicas, lecciones de adaptación o periodos de ajuste antes del crecimiento.

Es decir, que después de estos retos, es posible que haya luz al final del túnel con una recompensa que dará un giro de 90 grados en su destino.

