Horóscopo chino: 4 signos que tienen más probabilidad de ganar la lotería en México

En el horóscopo chino existen signos animales que, por su naturaleza, suelen tener más suerte que otros. En el inicio del Año Nuevo 2026, dominado por el Caballo de Fuego, cuatro de ellos se verán especialmente favorecidos por la atracción de energías positivas e incluso podrían tener mayores posibilidades de ganar la lotería en México.

De acuerdo con un análisis de la inteligencia artificial (IA), el Caballo, la Cabra, el Perro y el Dragón serán los afortunados que recibirán un impulso material. Esto es lo que dicen sus predicciones:

Caballo: Al ser el año regido por su propio animal, se refuerza su suerte general, especialmente en cuestiones financieras extraordinarias. Se amplifica su energía de éxito social y fortuna repentina. Destaca en finanzas y en oportunidades inesperadas.

Al ser el año regido por su propio animal, se refuerza su suerte general, especialmente en cuestiones financieras extraordinarias. Se amplifica su energía de éxito social y fortuna repentina. Destaca en finanzas y en oportunidades inesperadas. Cabra: Tiene una conexión armónica con el Perro, que a su vez se beneficia del Caballo, por lo que recibe apoyo energético para la prosperidad. En 2026 se potencia su intuición para reconocer “oportunidades de suerte”, incluso cuando parecen arriesgadas. Es creativa y toma decisiones acertadas guiada por su instinto.

Tiene una conexión armónica con el Perro, que a su vez se beneficia del Caballo, por lo que recibe apoyo energético para la prosperidad. En 2026 se potencia su intuición para reconocer “oportunidades de suerte”, incluso cuando parecen arriesgadas. Es creativa y toma decisiones acertadas guiada por su instinto. Perro: Fluye con naturalidad con la energía del Caballo de Fuego. Ambos comparten dinamismo, intuición y una naturaleza audaz, lo que favorece la toma de riesgos calculados (como apostar a ciertos números). Tendrá autoconfianza y buen karma financiero.

Fluye con naturalidad con la energía del Caballo de Fuego. Ambos comparten dinamismo, intuición y una naturaleza audaz, lo que favorece la toma de riesgos calculados (como apostar a ciertos números). Tendrá autoconfianza y buen karma financiero. Dragón: Aunque no está en total armonía con el Caballo, recibe un impulso de ambición, magnetismo y energía expansiva durante este ciclo. Esto puede traducirse en oportunidades que otros no ven, incluyendo aciertos en juegos de azar. Suele asumir riesgos elevados que pueden rendir frutos.

Estos son los 4 animales con más suerte en la lotería y la abundancia, según el horóscopo chino.|ESPECIAL/GROK AI

¿Cuáles serán los signos animales que notarán la abundancia primero? Esto dice el horóscopo chino

Anteriormente, la especialista en astrología Susy Forte señaló en La Nación que la suerte en el dinero durante febrero favorecía a la Rata, el Búfalo, el Dragón, la Cabra y, por supuesto, al Caballo. Esto coincide en gran medida con las predicciones que se perfilan para los próximos meses .

Asimismo, se prevé que en marzo se pinte un panorama positivo para varios de estos signos —especialmente Dragón y Caballo—, marcando el inicio de una etapa de mayor abundancia.