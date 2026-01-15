Horóscopo chino: las predicciones de la semana y los signos bendecidos con buena suerte

El horóscopo chino ofrece una mirada especial sobre las energías que influirán en los próximos días y cómo estas pueden impactar en cada signo. En esta semana, las predicciones revelan movimientos importantes, decisiones clave y la llegada de buenas noticias, además de señalar cuáles serán los signos bendecidos con mayor suerte y oportunidades favorables.

Según esta creencia oriental y la pitonisa Susy Forte, durante esta semana ciertas personas podrán verse más favorecidas que otras por el simple hecho de formar parte de algunos de los grupos de animales que los representan. Checa quiénes serán y los motivos.

¿Cómo será la semana de cada signo, según el horóscopo chino?

Rata: semana de decisiones importantes. Habrá avances si actúas con cautela, pero evita discusiones innecesarias. Atención : estrés mental y malentendidos.

semana de decisiones importantes. Habrá avances si actúas con cautela, pero evita discusiones innecesarias. Atención estrés mental y malentendidos. Buey: Energía estable y favorable. Es un buen momento para ordenar pendientes y fortalecer relaciones laborales. Buena racha moderada.

Energía estable y favorable. Es un buen momento para ordenar pendientes y fortalecer relaciones laborales. Buena racha moderada. Tigre: La impulsividad puede jugarte en contra. Piensa antes de actuar, especialmente en temas de dinero.

La impulsividad puede jugarte en contra. Piensa antes de actuar, especialmente en temas de dinero. Conejo: Semana tranquila, ideal para cuidar tu bienestar emocional. No fuerces situaciones. Protección energética si actúas con paciencia.

|Canva

Dragón: Oportunidades inesperadas, pero con pruebas. Podrías sentirte exigido más de lo normal. Altibajos marcados, evita decisiones apresuradas.

Oportunidades inesperadas, pero con pruebas. Podrías sentirte exigido más de lo normal. Altibajos marcados, evita decisiones apresuradas. Serpiente: Buen momento para planear y observar. El éxito llegará si te mantienes discreto. Semana favorable si no revelas tus planes.

Buen momento para planear y observar. El éxito llegará si te mantienes discreto. Semana favorable si no revelas tus planes. Caballo: La energía se activa, pero también el cansancio. No te sobrecargues. Cuidado con errores por prisa o exceso de confianza.

La energía se activa, pero también el cansancio. No te sobrecargues. Cuidado con errores por prisa o exceso de confianza. Cabra: Semana sensible en lo emocional. Evita conflictos familiares y cuida tu descanso. Signo propenso a bloqueos y mala suerte leve.

Descubre qué le depara a tu signo el resto del 2025, según el horóscopo chino.|Getty Images / Melpomenem

Mono: Creatividad en alza. Buen momento para resolver problemas con ingenio. Semana positiva si mantienes el enfoque.

Creatividad en alza. Buen momento para resolver problemas con ingenio. Semana positiva si mantienes el enfoque. Gallo: Habrá pruebas en el trabajo o en la comunicación. No tomes todo de forma personal. Tensiones y roces pueden atraer mala suerte si no te controlas.

Habrá pruebas en el trabajo o en la comunicación. No tomes todo de forma personal. Tensiones y roces pueden atraer mala suerte si no te controlas. Perro: Semana de claridad y apoyo. Personas cercanas pueden ayudarte más de lo que imaginas. Energía protectora y estable.

Semana de claridad y apoyo. Personas cercanas pueden ayudarte más de lo que imaginas. Energía protectora y estable. Cerdo: Avances lentos pero seguros. Evita gastos innecesarios y confía en tus procesos. Mala suerte leve relacionada con el dinero si no hay control.

Estos son los signos más favorecidos esta semana

Según las tendencias energéticas del horóscopo chino para esta semana, los signos que se verán más beneficiados son:

