Horóscopo Chino: estos 5 signos animales recibirán una buenísima noticia relacionada con el dinero esta semana

El horóscopo chino de la semana , del 2 al 8 de febrero de 2026, anticipa cambios importantes para varios de los signos. Sin embargo, en temas de dinero, uno de los animales será el más favorecido, mientras que otros cuatro gozarán de estabilidad y crecimiento financiero.

De acuerdo con los horóscopos de la astróloga especialista Susy Forte, para La Nación, el signo del Caballo es el que recibirá una buenísima noticia, con una visión directa y explícita en el plano económico. Asimismo, será el inicio de su año el próximo 17 de febrero.

CABALLO : Una buena noticia en cuanto a las finanzas alegrará tu semana, pero todavía no se revela sobre qué se trata, aunque podría ser una recompensa por tu constancia, tu orden y esfuerzo . Puede ser un pago esperado, una aprobación de un crédito o una mejora laboral que impacta directamente en tu bolsillo.

: Una buena noticia en cuanto a las finanzas alegrará tu semana, pero todavía no se revela sobre qué se trata, aunque . Puede ser un pago esperado, una aprobación de un crédito o una mejora laboral que impacta directamente en tu bolsillo. RATA : La creatividad en los negocios te invade y te ayudará a incrementar tus ganancias, cierre de contratos, compras inteligentes y ventas.

: La creatividad en los negocios te invade y te ayudará a y ventas. BÚFALO : La estabilidad y frutos en el futuro comienzan esta semana. Habrá negocios sólidos que estabas esperando , así como proyectos rentables a mediano plazo de los que debes confiar.

: La estabilidad y frutos en el futuro comienzan esta semana. , así como proyectos rentables a mediano plazo de los que debes confiar. DRAGÓN : Es uno de los signos más fuertes esta semana con relación a lo económico y laboral, con concreciones, resultados favorables y proyectos que avanzan con decisión, especialmente si trabajas en equipo .

: Es uno de los signos más fuertes esta semana con relación a lo económico y laboral, con concreciones, resultados favorables y proyectos que avanzan con decisión, . CABRA:Estás viviendo una racha positiva para hacer más dinero, con energías que se activan en los negocios pendientes, los asuntos demorados y las oportunidades para mejorar la economía y darse gustos.

El Caballo tiene la mayor suerte en el dinero esta semana, según el horóscopo chino.|Especial/Grok AI

¿Cuáles son los amuletos del horóscopo chino para atraer el dinero?

Si quieres potenciar la suerte en el dinero, así como la abundancia, en la cultura oriental suelen usar amuletos para atraer esas energías . Cada signo puede hacer uso de un objeto que le ayudará a trazar su camino. Usa uno de estos para asegurar una semana positiva:

Monedas chinas atadas con un hilo rojo.

Una llave dorada.

Elefante con la trompa hacia arriba.