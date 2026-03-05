Horóscopo chino: los 3 signos que podrían ser castigados y se enfermarían este fin de semana

El horóscopo chino tiene predicciones buenas y malas para todos los signos animales por igual, pero este fin de semana hay advertencias importantes para tres de ellos, especialmente en temas relacionados con la salud.

De acuerdo con el horóscopo oriental, que este año está dominado por el Caballo de Fuego, los signos que deben prestar más atención son el Buey, la Serpiente y el Mono. Pero, ¿cuáles son las señales a las que deben estar atentos? Sigue leyendo para descubrir las predicciones de cada uno.

¿Qué dicen las predicciones sobre los signos del horóscopo chino?

BUEY : Las personas nacidas bajo el signo del Buey podrían experimentar un fin de semana pesado. La energía del momento crea fricción con su naturaleza persistente y trabajadora, lo que puede traducirse en agotamiento físico o dolores musculares .Si el Buey ha estado cargando demasiadas responsabilidades, el cuerpo podría “pasar factura”. Este signo debería evitar el exceso de trabajo, dormir bien y mantenerse hidratado para prevenir malestares.

SERPIENTE : La Serpiente es un signo muy sensible a los cambios energéticos, y este fin de semana podría sentir bajones de energía, estrés o molestias digestivas .La astrología oriental sugiere que cuando la Serpiente se encuentra en conflicto con el elemento dominante del momento, su cuerpo tiende a reflejar tensiones acumuladas. Será importante que evite discusiones, comidas pesadas y ambientes demasiado caóticos.

MONO: El Mono suele tener mucha vitalidad, pero este fin de semana podría enfrentarse a un "castigo energético" menor por decisiones impulsivas o exceso de actividad. Esto podría manifestarse como resfriados, cansancio extremo o dolores de cabeza. Para equilibrar la energía, el Mono debe bajar el ritmo, descansar y evitar desvelarse.

El búfalo, la serpiente y el mono son los signos del horóscopo chino que deben cuidarse de la salud.|(ESPECIAL/Grok AI)

Para prevenirse de las enerfemdades y de las energías negativas, el horóscopo chino recomienda tomarse una pausa para priorizar el descanso, la alimentación ligera y los momentos de calma para encontrar el equilibrio energético.

¿Cuál será la suerte de cada signo en marzo de 2026?

Si bien puede haber retos que enfrentarán los signos este mes de marzo, no se descartan procesos de superación y suerte. Esto dicen las predicciones para los animales del horóscopo chino: