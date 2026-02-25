Horóscopo chino: los 4 signos que podrían recibir una traición familiar o de una amistad en marzo

El horóscopo chino cambió de energías con la llegada del Año Nuevo Chino 2026, cuando el Caballo de Fuego tomó el control y atrajo vibraciones turbulentas para algunos signos. Por eso, cuatro animales podrían estar más vulnerables, especialmente en temas de traiciones y engaños.

De acuerdo con un análisis de la inteligencia artificial (IA), la Serpiente, el Gallo, el Tigre y la Cabra podrían enfrentar una dolorosa traición por parte de un familiar o una amistad durante el mes de marzo. Estas son las predicciones:

SERPIENTE : Marzo activa para la Serpiente una etapa de revelaciones. Este signo, que suele ser reservado y estratégico, podría descubrir que alguien cercano no ha sido del todo honesto. La traición no necesariamente será directa, pero sí puede manifestarse como secretos, chismes o promesas incumplidas dentro de la familia o una amistad de años. El consejo para la Serpiente es observar más y reaccionar menos. La intuición será su mejor aliada.

GALLO : El Gallo enfrentará un mes de tensiones por orgullo y malos entendidos. Marzo trae conflictos de comunicación, y una amistad podría sentirse desplazada o poco valorada. Si no se manejan bien las palabras, el Gallo podría sentirse traicionado al descubrir comentarios a sus espaldas. La clave será evitar confrontaciones impulsivas y buscar aclaraciones antes de romper lazos importantes.

TIGRE : Para el Tigre, marzo representa un choque de egos dentro del entorno cercano. Este signo, fuerte y decidido, podría confiar demasiado en alguien que no comparte su lealtad. La traición podría surgir en temas económicos o decisiones familiares donde el Tigre esperaba apoyo incondicional. La recomendación es no delegar asuntos delicados sin dejar todo claro y por escrito.

CABRA: La Cabra es sensible y suele idealizar a quienes ama. En marzo, esa confianza podría verse afectada si una amistad no responde como esperaba. No se trata necesariamente de una traición grave, sino de una desilusión emocional que hará que la Cabra reevalúe quién realmente está de su lado. Será un mes para fortalecer límites y dejar de cargar responsabilidades ajenas.

La Cabra, la Serpiente, el León, el Gallo y la Cabra deben cuidarse las espaldas, según el horóscopo chino.|ESPECIAL/Grok AI

Estas predicciones coinciden en gran medida con aquellos animales del horóscopo chino que tendrían grandes afectaciones durante el año del Caballo de Fuego.

Cuáles son los signos más afectados en 2026 por el Caballo de Fuego

Desde el pasado 17 de febrero, el Caballo de Fuego entró en su terreno siendo el animal del Año Nuevo Chino 2026, afectando principalmente a signos que se le relacionan, tanto en el terreno como en los elementos. Según la especialista Cecy Olmos, estos son los que más batallarán a lo largo de los meses: