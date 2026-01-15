Horóscopo chino: qué animal soy en 2026 y cuáles son las predicciones para cada uno

En el horóscopo chino, el año nuevo está próximo a empezar y es por esto que ya existe tanta curiosidad respecto a cuáles son las predicciones de lo que le traerá el 2026 a cada animal . Lo primero que hay que saber, es que este calendario oriental comienza hasta el próximo martes 17 de febrero de 2026, por lo que todavía queda un poco de tiempo para irse previniendo y tomar en cuenta las recomendaciones generales de los signos.

¿Cómo saber qué animal soy en el horóscopo chino?

En la astrología oriental, existe la creencia de que el año de nacimiento, influye directamente en el carácter de una persona, lo que a su vez va dejando estragos en su vida personal. De esta manera, son 12 las especies consideradas en este calendario, las cuales habrían sido elegidas mediante una competencia con emperadores.

El horóscopo chino se conforma por 12 animales|Pixabay

La distribución queda de la siguiente manera:



Rata . 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

. 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Buey . 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

. 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Tigre . 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

. 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Conejo . 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

. 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. Dragón . 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

. 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Serpiente . 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

. 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Caballo . 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

. 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Cabra . 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

. 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Mono . 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

. 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Gallo . 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

. 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Perro . 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

. 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Cerdo. 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Para los nacidos en años que no se encuentren en la tabla, se deben ir sumando 12 a cada cifra.

¿Cómo le irá a cada animal en el horóscopo chino 2026?

Como ocurre anualmente, un animal del calendario es el representante y en este 2026 será el "Año del Caballo". De acuerdo con información de China Higlights, será un periodo repleto de oportunidades, pero que también exigirá mayor iniciativa al momento de tomar decisiones.

En la cultura china, este animal es conocido por ser enérgico y dinámico, además de perseverante y veloz. Por lo que serán las personas que tengan estas cualidades las que disfrutarán de un éxito casi asegurado, siempre y cuando tengan la mira en consolidar nuevos proyectos y se atrevan a salir de su zona de confort.

El 2026 trae muchas sorpresas para los animales del horóscopo chino|Canva

Las predicciones del horóscopo chino 2026 para cada animal, según sitios especializados como Chinese New Year y South China Morning, son:

