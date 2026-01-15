Horóscopo chino: qué animal soy en 2026 y cuáles son las predicciones para cada uno
El Año Nuevo chino está cada vez más cerca y ya están las predicciones para saber cómo te irá en 2026, según la especie que defina a tu signo en el horóscopo.
En el horóscopo chino, el año nuevo está próximo a empezar y es por esto que ya existe tanta curiosidad respecto a cuáles son las predicciones de lo que le traerá el 2026 a cada animal . Lo primero que hay que saber, es que este calendario oriental comienza hasta el próximo martes 17 de febrero de 2026, por lo que todavía queda un poco de tiempo para irse previniendo y tomar en cuenta las recomendaciones generales de los signos.
¿Cómo saber qué animal soy en el horóscopo chino?
En la astrología oriental, existe la creencia de que el año de nacimiento, influye directamente en el carácter de una persona, lo que a su vez va dejando estragos en su vida personal. De esta manera, son 12 las especies consideradas en este calendario, las cuales habrían sido elegidas mediante una competencia con emperadores.
La distribución queda de la siguiente manera:
- Rata. 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
- Buey. 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.
- Tigre. 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.
- Conejo. 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.
- Dragón. 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.
- Serpiente. 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.
- Caballo. 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.
- Cabra. 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.
- Mono. 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
- Gallo. 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.
- Perro. 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.
- Cerdo. 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.
Para los nacidos en años que no se encuentren en la tabla, se deben ir sumando 12 a cada cifra.
¿Cómo le irá a cada animal en el horóscopo chino 2026?
Como ocurre anualmente, un animal del calendario es el representante y en este 2026 será el "Año del Caballo". De acuerdo con información de China Higlights, será un periodo repleto de oportunidades, pero que también exigirá mayor iniciativa al momento de tomar decisiones.
En la cultura china, este animal es conocido por ser enérgico y dinámico, además de perseverante y veloz. Por lo que serán las personas que tengan estas cualidades las que disfrutarán de un éxito casi asegurado, siempre y cuando tengan la mira en consolidar nuevos proyectos y se atrevan a salir de su zona de confort.
Las predicciones del horóscopo chino 2026 para cada animal, según sitios especializados como Chinese New Year y South China Morning, son:
- Rata. El 2026 te invitará a pensar en grande y no apresurarte al momento de tomar decisiones cruciales.
- Buey. Tendrás que ser disciplinado y constante para alcanzar tus metas; esta combinación te augura solo éxitos.
- Tigre. Recibirás oportunidades inesperadas en lo profesional que podrían cambiar el rumbo de tu vida.
- Conejo. En el 2026, la prioridad será sanar relaciones y priorizar la tranquilidad en todos los aspectos de tu vida.
- Dragón. Aunque trates de evitarlo, deberás demostrar tu fortaleza y tus decisiones te harán saber cuánto has crecido.
- Serpiente. El horóscopo chino te mostrará la importancia de hacerle caso a tu intuición, pues los movimientos estratégicos te guiarán hacia el triunfo.
- Caballo. ¡El 2026 es tu año! Pero no todo es alegría, ya que te enfrentarás a cambios fuertes y decisiones que pondrán a prueba tu valentía.
- Cabra. Una de tus metas principales será perseguir la estabilidad emocional y descubrirás que la respuesta siempre ha sido confiar en ti.
- Mono. Por más que quieras negarlo, eres un ser creativo y precisamente este aspecto de tu personalidad te abrirá las puertas de nuevos proyectos.
- Gallo. Aunque siempre te guíes por la impulsividad, en el 2026 deberás poner en práctica la paciencia para evitar conflictos innecesarios.
- Perro. Es momento de que le des cierre a aquellas situaciones que ya no te representan y dejes atrás recuerdos que ya no te aportan en nada.
- Cerdo. En el horóscopo chino, el 2026 será un gran año en cuestiones de dinero ; solo tendrás que cuidarte de excesos.