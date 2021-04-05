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Horóscopo de hoy Aries lunes 5 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Sueles tener confianza en todas tus ideas, pero últimamente las has cuestionado mucho.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Este día puedes ocuparlas de manera afortunada y quizá hasta ganarte el premio de acercarte a tus hijos y tus sobrinos.

Pide a tu ángel de la guarda, por favor ayúdame a visualizar lo que quiero como si ya lo tuviera, con persistencia y hasta que se manifieste.

Tu color de esta semana: Rojo.

El decreto de la semana: “Yo soy irresistiblemente atractivo a mi fortuna divina. La veo, la creo y la recibo ahora. Universo muéstrame el dinero”.

¡Feliz vuelta al Sol!

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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