Horóscopo de hoy Aries lunes 5 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Sueles tener confianza en todas tus ideas, pero últimamente las has cuestionado mucho.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
Este día puedes ocuparlas de manera afortunada y quizá hasta ganarte el premio de acercarte a tus hijos y tus sobrinos.
Pide a tu ángel de la guarda, por favor ayúdame a visualizar lo que quiero como si ya lo tuviera, con persistencia y hasta que se manifieste.
Tu color de esta semana: Rojo.
El decreto de la semana: “Yo soy irresistiblemente atractivo a mi fortuna divina. La veo, la creo y la recibo ahora. Universo muéstrame el dinero”.
¡Feliz vuelta al Sol!