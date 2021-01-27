Horóscopo de hoy Aries miércoles 27 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida y en el amor:

La Luna en Cáncer esta en oposición a Venus, nos puede acarrear tensión en la pareja o el hogar. Sahúma con un poco de canela en polvo, es una época de gran felicidad, calor, tranquilidad, de emprender muchas cosas, crecer en la relación o emprender una nueva.

Se avecinan unas vacaciones, una viaje estupendo lleno de fuerza en la relación existente o que nos permitirá encontrar nuevas relaciones. En el caso de tener ya una relación, ésta se reafirmará aún más. Si tienes un problema de pareja es necesario que aceptes al otro tal como es sin cambiarla.

Tu número de la suerte: 867