Horóscopo de hoy Tauro miércoles 3 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor: Cada vez te sientes más alejado de tu pareja y eso te preocupa. No dejes que la situación continúe así. Si de verdad la quieres, vuelve a atraerla hacia ti ofreciéndole tu cariño y comprensión.

Tauro en el dinero: Económicamente te encuentras dividido, entre los deseos que tienes de gastar en frivolidades, y tu necesidad de estabilidad financiera. Toma una decisión después de haberlo meditado bien; esta decisión condicionará tu futuro inmediato.

Tauro en la vida: No le hagas pagar a tus amigos y familia tus momentos de malhumor. Controla tu carácter para que no afecte a tus relaciones.

Tus números de la suerte: 09 y 23.