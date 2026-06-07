¿Cómo hacer que la crema batida quede bien? El tip infalible de la Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7

La crema batida es uno de los ingredientes principales para varios de los postres más populares, así que todo buen cocinero debe saber cómo prepararla en casa y que quede con la textura adecuada. Y para que no fallen en ninguna de sus preparaciones, la Chef Lili Cuéllar compartió con los participantes de MasterChef 24/7 un secreto muy sencillo, pero útil para dejarla en el punto exacto.

De acuerdo con la clase que la "Maestra del fuego" de la temporada 2026 les dio para hacer crepas, helados y churros, el secreto para poder incorporar bien todos los elementos de la crema batida sin que la temperatura sea un problema, consiste simplemente en usar un bowl de aluminio y ponerlo a enfriar en el refrigerador al menos 30 minutos antes de ocuparlo.

Esto hará que vaya adquiriendo una textura moldeable, pero sin que sea muy ligera. Y si además los ingredientes también están fríos, los resultados serán mucho mejores.

¿Qué ingredientes lleva la crema batida casera?

Contrario a lo que suele pensarse, la crema batida no es tan laboriosa ni complicada de hacer. Solo se necesita nata o crema espesa para repostería, azúcar, edolcorante y un chorrito de extracto de vainilla, según explica el sitio especializado en gastronomía Sugar Spun.

Qué son los "Maestros del fuego" en MasterChef 2026 y quiénes están en el equipo

Entre todas las novedades que hay en la temporada 2026 de MasterChef 24/7, está la integración de un selecto equipo de "Maestros del fuego", quienes se encargan de darle lecciones a los cocineros para que aprendan cosas nuevas y perfeccionen sus habilidades.

Está conformado por Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Lili Cuéllar y Diego Niño. De modo que a lo largo de toda la semana, los participantes de MasterChef 24/7 tienen varias clases con sus "mentores". Y estos aprendizajes además de que son para que los apliquen en las pruebas por la capitanía, delantales negros, salvación y eliminación, también son indispensables para que ganen ventajas y sabotajes.