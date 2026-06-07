Hora límite para salvar a tu cocinero favorito de Masterchef 24/7 hoy 7 de junio del 2026

Este Domingo de Eliminación ha mantenido a los participantes con las emociones al límite, pues de los 12 que portan el Delantal Negro no quieren salir de la cocina más famosa de México este 7 de junio, ya que saben que la competencia se hará más intensa y quieren seguir escribiendo su nombre dentro de MasterChef 24/7, por lo que esta en manos del público en ayudarle a uno de ellos a estar una semana más.

Tras una semana llena de soprensas con el Poder del Pin, intercambio de delantales, Batallas por Equipos y salvaciones el televidente pudo observar la participación de cada cocinero, por lo que tiene hasta el día de hoy para comenzar a votar por su participante favorito y ayudarle a seguir dentro del reality culinario, ssin embargo, si aún no está claro en su decisión de voto a continuación te dejamos la lista de los cocineros que están en riesgo de salir durante al tercera Gala de Eliminación

¿Por quién puedo votar para que no sea el eliminado de MasterChef 24/7?

Emmanuel

Arturo

Luis

Daniela

Claudia

Lula

Ricardo

Michelle

María

Lancer

Pablo

Diego

¿Cuál es la hora límite para votar hoy en MasterChef 24/7?

Este Domingo de Eliminación es un día clave para los portadores de Delantal Negro, pues uno de ellos esta viviendo sus últimas horas dentro de la cocina más famosa de México, sin embargo, esta en manos del público en cambiar el rumbo de uno de los participantes gracias a su apoyo a través del voto el cual puede emitir a através de la página oficial o dando click aquí. Recuerda que casa persona tiene derecho a 10 VOTOS GRATIS y los cuales puede hacerlos valido para su participante favorito, sin embargo, si tiene a más de uno en su lista puede repartir estos 10 votos entre los concursantes, ejemplo; de los 10 votos puede repartir 5 y 5 entre dos concursantes o elegir 5 participantes y repartirles de 2 puntos a cada uno, en total solo deben de sumar 10.

Sin embargo, existe una opción donde puede obtener más votos, una vez que hayas concluido tu votación más abajo de la página sale un mensaje que dice : VOTOS EXTRAS ahí serás acredos de 10 más y puedes hacer la misma operación dar todos los puntos a una sola persona o poder repartirlos.

Si quieres hacer valer tu decisión y votar para que tu participante favorito con Delantal Negro este una semana máss dentro del reality culinario deberás de estar al pendiente del programa de hoy, ya que durante el programa nuestra querida Claudia Lizaldi indicará la hora límite en que las votaciones se cerrarán, así que no pierdas la oportunidad y comienza a apoyar desde ahorita a tu participante favorito.