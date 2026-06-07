Zahie Téllez comparte tierno momento con su hijo Mariano: receta de la pasta en salsa de aguacate que hicieron juntos

La pasión que la Chef Zahie Téllez siente por la cocina está presente tanto en el foro de MasterChef 24/7 como en su casa. Y en uno de sus ratos libres, quiso compartir un momento muy agradable con su hijo Mariano, quien al parecer heredó su amor por la gastronomía y a su corta edad ya está volviéndose todo un experto en preparar recetas deliciosas, como el espagueti en salsa de aguacate.

Cómo hacer una pasta en salsa de aguacate al estilo de la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7

Ingredientes:



250 gramos de espagueti

1 aguacate maduro y listo para comerse

1 taza de espinaca

1/2 taza de hojas de albahaca

2 dientes de ajo

3 jitomates picados

Aceite de oliva

Queso fresco al gusto

El jugo de dos limones

Sal al gusto

Preparación para la pasta en salsa de aguacate:



En el procesador de alimentos o licuadora, poner la espinaca, las hojas de albahaca, el aguacate, el jugo de limón recién exprimido y sal al gusto.

Mezclar hasta obtener una salsa homogénea y cremosa.

Poner la pasta en agua caliente hasta que tenga la consistencia al dente.

En una sartén caliente, poner un chorrito de aceite de oliva y echar a sofreír el ajo picado.

Agregar el jitomate, sazonar con sal y cocinar durante unos minutos hasta que los ingredientes cambien de color.

En la misma cacerola, agregar la pasta previamente cocida y mezclar con la salsa de aguacate.

Si crees que necesita un poco más de ligereza, agregar un poco del agua de cocción si es necesario para lograr una consistencia más ligera.

Incorporar el jitomate salteado con el ajo y mezclar suavemente.

Servir con queso fresco rallado y servir con un chorrito de aceite de oliva para potenciar los sabores.

Y para que quede mucho mejor de sabor, en los comentarios de esta publicación en su cuenta personal de Instagram, la Chef Zahie Téllez recomienda seguir al pie de la letra las instrucciones de cada tipo de pasta para que quede bien de cocción. También, la implacable jueza de MasterChef 24/7 aprovechó para agradecerle a sus seguidores por los buenos comentarios hacia Mariano y confesó que cocinar con su hijo es una de sus actividades preferidas en todo el mundo.