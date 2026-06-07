Hervir romero en la casa: ¿para qué sirve y por qué se recomienda?

Hervir romero en la casa podría parecer una actividad sin ningún tipo de funcionamiento o beneficio, pero no es así, ya que es un remedio casero del que pocos hablan, ideal para tener un hogar agradable y acogedor.

Para que ya no te quedes con las dudas, te detallaremos para qué sirve y por qué se recomienda un hack que usaban las abuelitas y que seguramente querrás usar en los siguientes días.

¿Es bueno hervir romero en la casa?

Una acción tan sencilla como hervir romero en la casa tiene importantes efectos en el hogar. Quienes lo han usado, recomiendan su aplicación debido a que logran neutralizar los olores, en especial aquellos que suelen ser fuertes y poco agradables, un hack indispensable para quienes tienen mascotas o para aquellas tuberías que desprenden su mal olor.

Aunque no lo parezca, el tener un aroma agradable en casa genera grandes beneficios en el estado de ánimo de las personas; esto se debe a que nos ayuda a sentirnos cómodos en los espacios, permitiendo la reducción del estrés y despertando nuestro ánimo, así lo menciona un artículo de la UNAM.

¿Cómo hacer un spray aromatizante?

Para que puedas aprovechar el remedio casero, te explicaremos cómo hervir romero en la casa, explicando las cantidades recomendadas y poniendo a prueba todas las ventajas por las que sirve.

Se recomienda en una olla colocar de 3 a 5 ramas de romero fresco en medio litro o un litro; lo importante es cubrirlas. Si solamente tienes ramas secas, puedes añadir un puñado de ellas. Usamos una flama media; cuando empiece a hervir, usamos una flama baja durante 15 minutos, dejando que el vapor se encargue de impregnarse en toda tu casa. Pasado el tiempo, apagamos la flama y dejamos reposar.

¡Alto! No deseches el líquido después de terminar el proceso, ya que aún sirve; al enfriarse, puedes pasarlo a un rociador para usarlo como un aromatizante para las habitaciones. No esperes más para usarlo y descubrir por qué se recomienda su aplicación en el hogar.