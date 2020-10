Cáncer - Horóscopo de hoy 2 de octubre

La Luna llena siempre te afecta, pero esta en especial con Venus en Virgo, te sentirás como un muñeco de trapo arrumbado; ¡ya no te quiero!

Aunque solo te lo digan en broma, será algo que te causará una herida muy profunda, pero claro todo se puede arreglar con una palabra cariñosa y un gesto tierno, lo arreglarán todo. Si tienes pareja te dirán cosas que no reflejan su sentir, no tomes todo tan apecho. Si estás sin pareja desintoxícate de las malas relaciones. Hoy es día de tu Ángel de la guarda, enciende una vela de miel.



