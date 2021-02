Horóscopo de hoy Capricornio míercoles 10 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Capricornio en la vida : La Luna en Acuario te da un nuevo comienzo. Hasta ahora te has empeñado en seguir un camino determinado, que era como una idea fija, trayendo peligro de que las cosas no salieran bien. Este comienza en algo que considerbás como un ciclo cerrado y te llevará a algo mejor. No postergues nada, ni dejes proyectos para más adelante y deja de lado tu preocupación por los cambios porque hay una liberación de la sensación de presión.

Tu número de la suerte es el 765.

