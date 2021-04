Horóscopo de hoy domingo 4 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy 4 de abril de 2021

Signos de Fuego

Aries: Hay que confiar en la sabiduría del Universo y dejarnos guiar por él, al final tendremos que reconocer que el cambio ha sido para mejor. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Los sueños del corazón reciben impulso, no caigas en el orgullo de los que nunca piden ayuda. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: El pasado se supera entendiendo su enseñanza, así que por el momento solo tendrás que reflexionar sobre ello. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Se marca un momento de tu vida en el que un ciclo ha terminado y el próximo está comenzando. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: A veces lo que se pierde no era realmente tan necesario y a la vuelta de la esquina llega algo mejor. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: La voz de tu interior se está expresando y no queda más que escuchar su impulso. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Aire

Géminis: Se manifiesta una promoción a una posición más alta o la iniciación a un nuevo nivel de conocimiento que no soñabas antes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Eres siempre libre de escoger cómo quieres ir en la vida. Alimenta tu espíritu libre. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Aún no has sanado una parte de tu vida, por lo que necesitarás meditar para poder conectar contigo mismo y con tu interior. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: No es momento de nostalgia ni de temores, porque alguien que tienes muy cerca está súper interesado en ti, pero no lo has notado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Para llamar a la abundancia, aprovecha que esta Luna tiene el don de purificar tu mente. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Ve en busca de tu propia vida, aventúrate a nuevos territorios, vive los periodos de incertidumbre con fe y no desesperes. Ve tu horóscopo completo aquí...