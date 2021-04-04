Horóscopo de hoy Tauro domingo 4 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Mercurio entra en el signo zodiacal de Aries, todas las lecciones aprendidas han sido utilizadas.

Representa el logro final de todas tus expectativas y deseos mundanos, y el enfoque inminente de nuevos deseos que querrás conseguir y nuevas metas para lograr.

El mundo mismo sigue siendo el objetivo final, porque es una afirmación de la vida y un destino en perfecto estado de armonía y felicidad.

Aunque el viaje se haya detenido por el momento, es posible que haya trascendido el plano en el que se inició, pero el viaje del alma nunca termina.