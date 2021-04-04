Horóscopo de hoy Aries domingo 4 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Hoy entra la Luna menguante en el signo zodiacal de Capricornio, ahora es un buen momento para disfrutar de tu sabiduría y prosperidad, saborear y admirar la obra de arte personal que has creado, porque pronto va a empezar todo de nuevo.

Cuando tenemos un objetivo claro, pero no conseguimos llegar a él porque continuamente nos salen al encuentro obstáculos e impedimentos, es necesario detenernos un momento y analizar si de verdad el objetivo es el adecuado. Si es así, tenemos que elegir otro camino, aunque tengamos la sensación de que el mejor es el que habíamos elegido.

Si hoy cumples años ¡felicidades!