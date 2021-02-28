Horóscopo de hoy Tauro domingo 28 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Despierta al tigre que llevas dentro y siéntete orgulloso de quién eres y de todas las decisiones que has tomado en tu vida.

Recuerda, eres dueño de tu vida, tienes el poder y coraje para afrontar los desafíos que la vida te ponga por delante.

Hoy saca tu fuerza interior y jamás dudes de ti, sean los resultados que sean.

¡Gracias febrero por recordarme lo valioso que es trabajar en equipo!

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!