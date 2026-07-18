Carmen y Flor protagonizan un caos en el mercado para el reto de salvación de MasterChef 24/7

La gala de salvación es la última oportunidad para los cocineros que no están en el balcón o no portan delantales negros para evitar el próximo domingo de eliminación, por lo que buscan darlo todo en los retos de esta noche; sin embargo, una confusión en el mercado podría haberle dado una desventaja inesperada a Carmen y Flor, ya que las participantes pasaron por un malententido en la cocina más poderosa de México.

Julio, Carmen, Daniela, Nora, Jazmín, Ixdit y Flor fueron los participantes que tuvieron que cocinar rollos suizos para el primer reto de la noche y contaron con solamente 25 minutos para preparar sus postres.

Sin embargo, mientras los cocineros recogían las preparaciones previas que hicieron en la cocina oculta antes de la gala y elegían sus ingredientes en el mercado, Carmen y Flor protagonizaron un malentendido en los momentos finales.

Todo parece indicar que las cocineras confundieron sus canastas y colocaron ingredientes en los recipientes equivocados; sin embargo, ante el exhorto de Claudia Lizaldi de salir del mercado porque estaban perdiendo tiempo de su reto, las participantes tuvieron que retirarse con lo que tenían y es que aunque Carmen le ofreció a Flor cambiar los insumos afuera del lugar, la conductora les hizo saber que eso no sería posible.

Pese al caos y luego de la degustación de los postres, los Chefs determinaron que solamente Ixdit subiera al balcón y asegurara su permanencia en MasterChef 24/7 por otra semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Emmanuel, Ramahá y Luis; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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