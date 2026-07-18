Carmen y Flor protagonizan un caos en el mercado para el reto de salvación de MasterChef 24/7
La confusión de sus canastas generó un momento de tensión antes de comenzar el primer reto de la gala de salvación
La gala de salvación es la última oportunidad para los cocineros que no están en el balcón o no portan delantales negros para evitar el próximo domingo de eliminación, por lo que buscan darlo todo en los retos de esta noche; sin embargo, una confusión en el mercado podría haberle dado una desventaja inesperada a Carmen y Flor, ya que las participantes pasaron por un malententido en la cocina más poderosa de México.
Julio, Carmen, Daniela, Nora, Jazmín, Ixdit y Flor fueron los participantes que tuvieron que cocinar rollos suizos para el primer reto de la noche y contaron con solamente 25 minutos para preparar sus postres.
Sin embargo, mientras los cocineros recogían las preparaciones previas que hicieron en la cocina oculta antes de la gala y elegían sus ingredientes en el mercado, Carmen y Flor protagonizaron un malentendido en los momentos finales.
Todo parece indicar que las cocineras confundieron sus canastas y colocaron ingredientes en los recipientes equivocados; sin embargo, ante el exhorto de Claudia Lizaldi de salir del mercado porque estaban perdiendo tiempo de su reto, las participantes tuvieron que retirarse con lo que tenían y es que aunque Carmen le ofreció a Flor cambiar los insumos afuera del lugar, la conductora les hizo saber que eso no sería posible.
Pese al caos y luego de la degustación de los postres, los Chefs determinaron que solamente Ixdit subiera al balcón y asegurara su permanencia en MasterChef 24/7 por otra semana más.
¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?
El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Emmanuel, Ramahá y Luis; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.
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