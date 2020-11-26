Horóscopo de hoy Tauro jueves 26 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tal vez, no te estás dando cuenta de las adicciones que tienes, pero los Ángeles te dicen que es momento de reconocerlas.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Los Ángeles quieren que aproveches este jueves de milagros para sanar tus adicciones, estas pueden ser no solo a alimentos, sino también a comportamientos que interfieren con tu salud, felicidad y misión de vida.
Los Ángeles te piden que seas honesto contigo mismo y admitas estas adicciones. A veces, pueden ser cosas normales para ti, pero no para los demás, agradece y bendice tu entorno.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.