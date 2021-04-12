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Horóscopo de hoy Tauro lunes 12 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Retoma un proyecto que sea muy creativo y empieza a concretarlo desde ahora. ¡Es tu momento!

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

La Luna nueva cambia por la tarde a tu casa.

Ha llegado el momento de revisar la relación con tus hijos y una pareja romántica. ¿Realmente les das la atención y cariño que necesitan?

Pon atención para no juzgarlos y no hagas cambios en forma precipitada, como podría ser cortar una relación o sacar a alguien de tu casa. Lo que sí puedes hacer es dedicarles más tiempo y salir en familia o en pareja a visitar áreas verdes o museos.

Pide al querido Anael, Arcángel del amor: “Por favor enciende mi capacidad afectiva y ayúdame a compartirla de corazón ahora”.

Color de la semana: Naranja, para encender el ánimo.

Decreto: “Yo soy amor, amado y amoroso. Me detengo a compartir esta energía con mis seres cercanos y mis relaciones son bendecidas ahora”.

Incienso: Rosa

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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