Horóscopo de hoy Tauro lunes 12 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Retoma un proyecto que sea muy creativo y empieza a concretarlo desde ahora. ¡Es tu momento!
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
La Luna nueva cambia por la tarde a tu casa.
Ha llegado el momento de revisar la relación con tus hijos y una pareja romántica. ¿Realmente les das la atención y cariño que necesitan?
Pon atención para no juzgarlos y no hagas cambios en forma precipitada, como podría ser cortar una relación o sacar a alguien de tu casa. Lo que sí puedes hacer es dedicarles más tiempo y salir en familia o en pareja a visitar áreas verdes o museos.
Pide al querido Anael, Arcángel del amor: “Por favor enciende mi capacidad afectiva y ayúdame a compartirla de corazón ahora”.
Color de la semana: Naranja, para encender el ánimo.
Decreto: “Yo soy amor, amado y amoroso. Me detengo a compartir esta energía con mis seres cercanos y mis relaciones son bendecidas ahora”.
Incienso: Rosa